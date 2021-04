Vidéo : Un grand-père se met en colère pendant la découpe du jambon (Italie) Posté par Skwatek

En Italie, un grand-père n'est visiblement pas satisfait de la découpe d'une tranche de jambon cru par son petit-fils.







Vidéo (27s) : La découpe du jambon, c'est sacré !





Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 99 Karma: 176 Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... 3 Génération steak haché ! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 652 Karma: 1329 Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... 1 C'est du blasphème à ce niveau voirloup Je suis accro Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 505 Karma: 341 Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... 1 Moi aussi mon grand père me criait dessus parce que je ne savais pas me servir d' une faux pour couper l' herbe de ses saletés de lapins ..... mais 60 ans plus tard , c' est moi le grand père qui doit certainement gonfler mes petits - enfants . Olyer Je m'installe Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 310 Karma: 394 En ligne ! Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... 0 Je comprends pas l'italien, mais j'ai compris que le grand-père lui reproche de couper des escalopes... Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 470 Karma: 738 Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... 0

Jean Pierre Coffe BEST OF : " C'est d'la merde ! " Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 64 Karma: 160 En ligne ! Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... 0



Pour sûr arrivé à son âge il ne gardera pas d'aussi bons souvenirs que le papy de cette pub luddict Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 16 Karma: 80 Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... 0 On aurait voulu le voir faire, pépé jambon poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2882 Karma: 754 Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... Re: Un grand-père se met en colère pendant la découpe du ... 0 Hahaha, rassurez moi il fait exprès pour énerver papy ?