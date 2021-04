Vidéo : Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un implant Neuralink Posté par Skwatek

L'entreprise américaine de neurotechnologie Neuralink a publié une vidéo montrant un macaque en train de jouer à un jeu vidéo par la pensée grâce à un implant cérébral.



Vidéo (3mn29s) : Un singe joue par la pensée grâce à un implant Neuralink





gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 331 Karma: 783 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 5 Dès que les AIs auront atteint un niveau suffisant d'intelligence, elles se mettront en grève.

14 commentaires Auteur Conversation gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 331 Karma: 783 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 5 Dès que les AIs auront atteint un niveau suffisant d'intelligence, elles se mettront en grève. LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1232 Karma: 284 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 3



Qui a dit Black Mirror ? On voit clairement mieux les implications de ce genre de système pour des personnes amputées ou paraplégiques. C'est vraiment de l'innovation révolutionnaire. On peut dire ce qu'on veut de Musk, il est en train de changer le monde : véhicules électriques, agence spatiale révolutionnaire, le transport de personnes en suborbital et en tubes ultra soniques, et maintenant des implants cérébraux...Qui a dit Black Mirror ? Caledonien Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2016 Envois: 12 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 0 Comme toute évolution technologique, il faut voir l'usage Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 60 Karma: 155 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 0 Ok mais on n'a toujours pas la vidéo du Varan dans une supérette. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3861 Karma: 15882 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 0 @LothanStar Ça fait des années que des boîtes bossent sur ce genre de technologie. Je ne sais pas si la boîte de Musk est plus avancée ou non, mais lui fait le buzz alors que les autres font de la recherche. pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 466 Karma: 283 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 0 C'est gentil de lui avoir mis un fond de mur style "forêt chez toi". gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 331 Karma: 783 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 1 @Barbatos

Il y a même dans le commerce des appareils avec des électrodes à brancher sur son PC en USB, qui permettent de piloter la souris...depuis plusieurs années.





Which Personal EEG Device Should You Buy? (Muse, Emotiv, Neurosky) Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3183 Karma: 1381 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 0

saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 32 Karma: 62 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 0 LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1232 Karma: 284 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 0 @gnarf2



Ça n'a rien à voir... Là ce sont des électrodes musculaires principalement, qui réagissent aux expressions faciales et à certains mouvements. Certains périphériques réagissent aussi aux yeux (type eye track). Le système de Musk lui est basé sur des électrodes directement sur le cerveau. C'est de la lecture de signaux électriques cérébraux, pure et dure



@Barbatos



Oui et non... Musk et ses entreprises sont à la pointe de la technologie. Ils font le buzz après avoir fait des recherches de pointes, fait des percées dans la technologie ou carrément construit/créé ce qui était à l'origine de la science fiction et du fantasme.



Qu'on aime ou pas la comm, on ne peut pas nier que la recherche avance très vite avec ce genre d'initiative.



Quand aux autres concepts/prototypes, j'en ai vu aucun atteindre un tel niveau de précision sur de la lecture cérébrale pure. On ne lit pas les impulsions nerveuses dans les membres ou à la surface de la peau, mais bien directement sur le cerveau avec ce système. Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 172 Karma: 389 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 1 Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 640 Karma: 1150 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 0 Pauvre macaque Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 6648 Karma: 4377 Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 0 Etape 2 :

Sur quel échantillon de population humaine tester le prototype ?

Etape 3 :

Mise au point d'un implant qui oblige à obéir aux ordres.

Etape 4 :

Pour quel échantillon de la population?

Etape 5 :

Faire accepter le projet par la population.

Etape 6 :

A quelles fins?

Hahaha, vive le futur ! Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2282 Karma: 2824 En ligne ! Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... Re: Un singe joue à un jeu vidéo par la pensée grâce à un... 0

@Barbatos

Ça fait des années que des boîtes bossent sur ce genre de technologie. Je ne sais pas si la boîte de Musk est plus avancée ou non, mais lui fait le buzz alors que les autres font de la recherche.



Tu veux parler de ces sociétés qui font de la recherche jusqu'à ce qu'elles puissent revendre leur brevet à prix d'or à une société qui va soit l'enterrer, soit attendre quelques années avant de l'utiliser, ceci afin ne pas casser leur propre marché ?



Tu veux parler de ces sociétés qui font de la recherche jusqu'à ce qu'elles puissent revendre leur brevet à prix d'or à une société qui va soit l'enterrer, soit attendre quelques années avant de l'utiliser, ceci afin ne pas casser leur propre marché ?

Le génie de Musk est précisément de concrétiser les travaux des chercheurs, en quelque chose de tangible (et de vendeur).