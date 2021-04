Vidéo : Quand le poids de la connaissance est trop lourd à porter Posté par Skwatek

Une petite fille fait une chute avec son cartable sur le dos.







Vidéo (10s) : Chute d'une petite écolière





Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 471 Re: Quand le poids de la connaissance est trop lourd à po... Re: Quand le poids de la connaissance est trop lourd à po... 3 Un vibrant démenti à tous ceux qui clament que les jeunes ont plus d'un tour dans leur sac. Maintenant on sait qu'ils n'en ont qu'un seul. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 739 Karma: 937 Re: Quand le poids de la connaissance est trop lourd à po... Re: Quand le poids de la connaissance est trop lourd à po... 0 Ces souvenirs d'un sac de 12 kilo à 11 ans... Gring Je m'installe Inscrit le: 22/10/2012 Envois: 366 Karma: 263 Re: Quand le poids de la connaissance est trop lourd à po... Re: Quand le poids de la connaissance est trop lourd à po... 1 C'était comme ça à mon époque, on s'en plaignait, et je suis quadragénaire.



Chaque prof, des 8 matières de la journée, exige(ait) que l'enfant amène le livre de sa matière.

Mon père avait fini par trouver la parade, il garait la voiture devant le collège, et je m'en servais comme d'un casier.



J'imagine que les enfants n'ont toujours pas de casier et doivent se balader tout ce poids d'une classe à l'autre.

Du coup, tout le monde se retrouve avec des problèmes de dos adulte.



Avant de chercher à acheter des tablettes foireuses (soit fermées / apple, soit des android pas assez puissantes), l'éducation nationale devrait commencer par fournir de simples liseuses, avec écran e-ink, avec tous les manuels à l'intérieur. EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 438 Karma: 278 Re: Quand le poids de la connaissance est trop lourd à po... Re: Quand le poids de la connaissance est trop lourd à po... 0 Quelle belle invention les sac à roulettes.