Vidéo : Une attaque au luth dans le jeu vidéo « Mordhau » Posté par Skwatek

Un joueur se fait attaquer par un personnage armé d'un luth dans le jeu vidéo « Mordhau ».







Vidéo (1mn1s) : Attaque au luth dans « Mordhau »





psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 456 Karma: 990 En ligne ! Re: Une attaque au luth dans le jeu vidéo « Mordhau » 2 le troubadour contre le chevalier..c'est ça ,la luth des classes LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4378 Karma: 11571 Re: Une attaque au luth dans le jeu vidéo « Mordhau » 0 Quelle luth inégale et acharnée! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1228 Karma: 2101 En ligne ! Re: Une attaque au luth dans le jeu vidéo « Mordhau » 0 Dodge this you bastard : on doit certainement pouvoir traduire ça en "ça va barder !" Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 74 Karma: 347 Re: Une attaque au luth dans le jeu vidéo « Mordhau » 0 Les petites notes jouées entre les coups c'est magique xD Olyer Je m'installe Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 324 Karma: 413 Re: Une attaque au luth dans le jeu vidéo « Mordhau » 0 Rire communicatif. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 583 Karma: 604 Re: Une attaque au luth dans le jeu vidéo « Mordhau » 1

Cela me rappelle le fameux "Mécréaaaaant" de Bohort... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1228 Karma: 2101 En ligne ! Re: Une attaque au luth dans le jeu vidéo « Mordhau » 0 Je m'attendais quand même à une fin plus épique du genre il se retrouve couper en deux mais continue de jouer.