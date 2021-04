Vidéo : Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours en vie (Chine) Posté par -Flo-

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

En arrivant sur les lieux d'un accident en Chine, une ambulance commence par vérifier si le blessé est toujours en vie, histoire de ne pas se faire chier à descendre pour rien...







Auteur Conversation NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 126 Karma: 107 Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 1 ! Bien joué régis.



Il peux bien attendre, quoique maintenant il a vraiment besoin de secours. De vrai secours. C'est juste pour voir si il simulé ou pas! Bien joué régis.Il peux bien attendre, quoique maintenant il a vraiment besoin de secours. De vrai secours.



Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 588 Karma: 2222 Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 2 On m'avait dit que le système de santé était mal foutu et que les interventions coûtaient un bras...mais pas une jambe quand même ! FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 130 Karma: 214 Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 3 Mais pourquoi est-ce qu'on continue à laisser Régis conduire des ambulances, des camions, des chariots élévateurs, des grues ?



Dans le monde entier en plus !



Comprend pas.



Dans le monde entier en plus !



yautja87 Je m'installe Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 395 Karma: 494 Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 0 Il s'agissait peut-être d'une arnaque à l'assurance?



Et dans ce cas le type est très, très content?



Simple supposition



Et dans ce cas le type est très, très content?



Mangez-moi Je m'installe Inscrit le: 31/12/2012 Envois: 151 Karma: 448 Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 0 Vu la position de la jambe, il vient de la lui casser c'est clair. djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 8 Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 3 Wow , le craquement d'os , c'est dur à entendre poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2895 Karma: 769 En ligne ! Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 2 Haha pour ma part la miniature me suffit, pas besoin de plus pour me sentir visé par le message de prévention. bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 181 Karma: 335 Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 0 Regis a dû subir récemment un road rage de la part d'un motard, et voilà la vengeance ... Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10301 Karma: 7187 Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 0 Bwof, un peu plus ou un peu moins gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3603 Karma: 2897 En ligne ! Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 0 Il avait mal aux côtes, il fallait faire diversion pour atténuer cette douleur.







... et puis il recule des fois qu'il l'ait raté à l'aller.







... et puis il recule des fois qu'il l'ait raté à l'aller. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3864 Karma: 15900 Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 0 Forcément envie d'insérer des Gifs de la scène de l'ambulance dans Hot Shots... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2006 Karma: 3836 Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 1

@FanfanLaTulipe

Mais pourquoi est-ce qu'on continue à laisser Régis conduire des ambulances, des camions, des chariots élévateurs, des grues ?



Dans le monde entier en plus !



Comprend pas.





C'est un complot !



Ce sont des employés de sites, tels que KOREUS, qui les réénumères en fonction du nombres de vues que font leurs conneries.



En vrai ils n'existent pas.



VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 22 En ligne ! Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... Re: Quand une ambulance vérifie si le blessé est toujours... 0 Il est vraiment con ce Régis