Vidéo : Une femme aide une automobiliste à faire un créneau Posté par Kilroy1

Une femme aide une automobiliste à faire un créneau. J'ai halluciné sur la fin.





Vidéo () : Aider une automobiliste à faire un créneau





Auteur Conversation Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1140 Karma: 514 En ligne ! Re: Une femme aide une automobiliste à faire un créneau 3 C'est émouvant d'halluciner sur des mises en scène, snif. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4383 Karma: 11578 En ligne ! Re: Une femme aide une automobiliste à faire un créneau 1 Et voila, il fallait bien-sûr que ce soit une femme!





























... c'est pas un homme qui aurait pu l'aider! Il faut de la patience et du doigté







dasli Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 34 Re: Une femme aide une automobiliste à faire un créneau 1 Je sais pas si c'est que moi, mais je reçois le fameux message sur toutes les dernières videos Koreus: The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

Et quand y a pas YouTube/autre comme alternative, ben c'est pas fun. Goofy4321 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2012 Envois: 56 Karma: 278 Re: Une femme aide une automobiliste à faire un créneau 0 Le coup du "je mesure si y'a la place avec mes pieds" je l'avais jamais vu. Ca me semble une bonne pratique pour prévenir les bobos de carrosserie, surtout à Paris broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 294 Karma: 327 Re: Une femme aide une automobiliste à faire un créneau 0

C'est émouvant d'halluciner sur des mises en scène, snif.



i-grec Je m'installe Inscrit le: 17/6/2007 Envois: 177 Re: Une femme aide une automobiliste à faire un créneau 0 La dernière image est mythique. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1112 Karma: 561 Re: Une femme aide une automobiliste à faire un créneau 3

@Goofy4321

Peut-être parce que les gens ne font pas ça dans la vraie vie, quand ils ne sont pas en train de jouer pour des vidéos virales ? Kratos2077 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 70 Karma: 54 Re: Une femme aide une automobiliste à faire un créneau 0



Et bah mise en scène ou pas, je ne m'y attendais pas et je me suis marré comme une baleine. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2904 Karma: 781 Re: Une femme aide une automobiliste à faire un créneau 1 C'est un fake 100% certifié.