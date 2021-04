Vidéo : Une vieille machine à écrire japonaise Toshiba BW-2112 Posté par Jinroh

Une vieille machine à écrire japonaise Toshiba BW-2112 qui fonctionne avec des caractères japonais, chinois et latin.



Vidéo (1mn35s) : Machine à écrire japonaise Toshiba BW-2112





Eh ben... Faut pas que ce soit un courrier urgent...

je suis même pas sur que ça aille plus vite à la main

J E V O U L A I S T E D I R E Q U I L Y A P L U S D E P Q A U X W C.

nan mais c'est du chinois ce truc!

Pourquoi les Japonais veulent tous devenir des chevaux ? Parce-que c'est des japonais

c'est nippon ni mauvais

ne toshiba à ma machine à écrire s'il vous plaît.



Pourquoi les Japonais veulent tous devenir des chevaux ? Parce-que c'est des japonais



c'est nippon ni mauvais kaporalhart Je suis accro Inscrit le: 9/2/2011 Envois: 840 Karma: 680 Re: Une vieille machine à écrire japonaise Toshiba BW-2112 Re: Une vieille machine à écrire japonaise Toshiba BW-2112 0 ne toshiba à ma machine à écrire s'il vous plaît. filleapoil Je m'installe Inscrit le: 2/11/2005 Envois: 388 Karma: 97 Re: Une vieille machine à écrire japonaise Toshiba BW-2112 Re: Une vieille machine à écrire japonaise Toshiba BW-2112 0



On comprend maintenant pourquoi le journal mettait tant de temps à arriver…

Ptit coup de nostalgie et je suis tombé sur cette vidéo de 1985 avec passage rigolo à 2min.

Barbara Blackburn (World's Fastest Typist) on Letterman - 1985





Par contre la lecture devait être difficile, ils n'ont pas pour habitude de lire de gauche à droite

pas forcement, je vais peut être dire une connerie parce que je suis pas du tout sûr de moi, mais, chaque kanji a un sens, en simplifiant chaque kanji c'est un mot, donc finalement vu qu'a chaque frappe t'as un mot, c'est pas si lent que ça.

Je suis impressionné...

ça change pas le fait que c'est possiblement plus rapide d'écrire à la main.

Il tape n'importe quoi !