Vidéo : La directrice de la pharmacovigilance danoise s'évanouit en conférence de presse Posté par PurLio

Tanja Lund Erichsen, directrice de la pharmacovigilance danoise, s'est effondrée en pleine conférence de presse. Cette conférence a été organisée pour expliquer les raisons de l'arrêt de l'utilisation du vaccin AstraZeneca au Danemark.





Vidéo (30s) : Malaise de la directrice de la pharmacovigilance danoise





Auteur Conversation Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 60 Karma: 103 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 0 On n'a qu'à demander à Pfizer et Cie de nous pondre un médicament anti-malaise vagal ; ils sont assez fort pour sortir des médocs en 24h, tester les effets à long terme sur 10 ans en 6 mois et passer la commission en 2j ! Don-DPK Je m'installe Inscrit le: 11/3/2008 Envois: 307 Karma: 305 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 2 C'est renversant toutes ces histoires autour de l'AstraZeneca... Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1144 Karma: 542 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 2 Elle a du bol dans son malheur de ne pas tomber sur son verre. Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 315 Karma: 339 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 3 C'est bien des hommes! à peine à terre et ils se ruent dessus pour regarder sous sa jupe.

Elle aurait du s'apercevoir qu'on lui a glissé un truc dans son verre

A 12seconde, en arrêt sur image on voit clairement un mec lui tenir les poignet pendant que l'autre a la main sur l'entrecuisse >_> psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 462 Karma: 1020 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 2 Elle vient de lire les lignes en petits caractères au bas du contrat avec la firme pharmafieutique LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4390 Karma: 11606 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 0

Elle aurait du s'apercevoir qu'on lui a glissé un truc dans son verre



A 12seconde, en arrêt sur image on voit clairement un mec lui tenir les poignet pendant que l'autre a la main sur l'entrecuisse >_> psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 462 Karma: 1020 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 2 Elle vient de lire les lignes en petits caractères au bas du contrat avec la firme pharmafieutique LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4390 Karma: 11606 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 0





Est-ce qu'on pourrait l'avoir aussi au ralenti? Déjà qu'on a tous les angles... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2903 Karma: 9360 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 0

Edit: la réaction de celui la est magique



Edit: la réaction de celui la est magique

AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 791 Karma: 346 En ligne ! Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 0

@Fabiolo

Elle a du bol dans son malheur de ne pas tomber sur son verre.

Joli !

Comment qu'ça s'appelle déjà cette figure de style ?

@Fabiolo

Elle a du bol dans son malheur de ne pas tomber sur son verre.

Joli !

Comment qu'ça s'appelle déjà cette figure de style ? Citation :Joli !Comment qu'ça s'appelle déjà cette figure de style ? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2907 Karma: 799 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 1

@Siegfried

C'est bien des hommes! à peine à terre et ils se ruent dessus pour regarder sous sa jupe.

Elle aurait du s'apercevoir qu'on lui a glissé un truc dans son verre



A 12seconde, en arrêt sur image on voit clairement un mec lui tenir les poignet pendant que l'autre a la main sur l'entrecuisse >_>



Jiovani Je m'installe Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 207 Karma: 105 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 0

@poiuytreza525

Raciste et xenophobe ? sinon dans mes souvenir de premiers secours on ne leve les jambes qu'en cas de blessures abdominale, sinon c'est pls simplement

@poiuytreza525

Citation :

@Siegfried

C'est bien des hommes! à peine à terre et ils se ruent dessus pour regarder sous sa jupe.

Elle aurait du s'apercevoir qu'on lui a glissé un truc dans son verre



A 12seconde, en arrêt sur image on voit clairement un mec lui tenir les poignet pendant que l'autre a la main sur l'entrecuisse >_>



C'est sans doute parce qu'ils sont racistes et xénophobes... Ce qu'il faut pas lire sérieusement, on voit bien qu'ils ont aucune connaissance en secourisme, ils la secouent à terre sans ni la mettre en PLS ni essayer de la réveiller...



SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 374 Karma: 749 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 0 elle a oublié de boire son litre d'Evian. Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 74 Karma: 216 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 0

J'ai tout de suite pensé à lui en voyant le mec à gauche



NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 128 Karma: 105 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 0 L'alcool c'est mal m'voyez !! Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2052 Karma: 2112 Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... Re: La directrice de la pharmacovigilance danoise s'... 0 MON MALAISE A MOI (et ceci depuis quelques vidéo)



