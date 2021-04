Vidéo : Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Posté par Skwatek

Un tapis de course essaie de manger un petit garçon qui s'amuse avec un ballon.



Vidéo (53s) : Enfant vs Tapis de course





C'est super dangereux les tapis de course pour les enfants.

Mike Tyson a perdu sa fille Exodus en 2009 dans des conditions similaires. Heouaismaggle Je viens d'arriver Inscrit le: 4/7/2018 Envois: 99 Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon 0 j'imagine qu'elle est allé chercher de l'aide mais bon... Heureusement que le gamin s'en est tiré, ils ont vraiment un don pour se mettre dans de drôle de situation quand même La gamine qui n'aide à aucun moment son petit frèrej'imagine qu'elle est allé chercher de l'aide mais bon... Heureusement que le gamin s'en est tiré, ils ont vraiment un don pour se mettre dans de drôle de situation quand même Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6803 Karma: 2879 En ligne ! Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon 0 Heureusement le ballon n'a rien.

Mike Tyson a perdu sa fille Exodus en 2009 dans des conditions similaires. Heouaismaggle Je viens d'arriver Inscrit le: 4/7/2018 Envois: 99 Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon 0 j'imagine qu'elle est allé chercher de l'aide mais bon... Heureusement que le gamin s'en est tiré, ils ont vraiment un don pour se mettre dans de drôle de situation quand même La gamine qui n'aide à aucun moment son petit frèrej'imagine qu'elle est allé chercher de l'aide mais bon... Heureusement que le gamin s'en est tiré, ils ont vraiment un don pour se mettre dans de drôle de situation quand même Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6803 Karma: 2879 En ligne ! Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon 0 Heureusement le ballon n'a rien.





Il y a des modèle avec un système aimanté une sorte de badge si le badge n'est pas dessus ça ne peut pas fonctionner.



De toute façon on ne laisse pas des gamins joué avec un ballon sur un tapis roulant électrique mais bon ça va le ballon n'a rien. Surzurois Je masterise ! Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 4155 Karma: 3690 Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon 0 les parents débiles qui laissent un engins de ce genre à dispo d'enfants de cet âge... Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1002 Karma: 713 Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon 0 @Heouaismaggle C'est quoi le fond de ta pensée? Elle doit avoir 5 ans grand max... Elle pense déjà à aller chercher de l'aide, c'est déjà un réflexe suffisant. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2553 Karma: 1225 Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon 0

@Surzurois

les parents débiles qui laissent un engins de ce genre à dispo d'enfants de cet âge...



"gneugneu les parents débiles gneugneugneu" Citation :"gneugneu les parents débiles gneugneugneu" poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2926 Karma: 809 En ligne ! Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon 1

@Keiwen

Citation :

@Surzurois

les parents débiles qui laissent un engins de ce genre à dispo d'enfants de cet âge...



"gneugneu les parents débiles gneugneugneu"



Hahahahaha le commentaire avec l'avatar qui va bien. Citation :Hahahahaha le commentaire avec l'avatar qui va bien. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1235 Karma: 2122 En ligne ! Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon 0 C'est pas un député qui disait qu'il ne voyait pas de problème à télétravailler et garder des enfants en même temps ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1235 Karma: 2122 En ligne ! Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon Re: Un tapis de course essaie de manger un petit garçon 0

@Geraven

@Heouaismaggle C'est quoi le fond de ta pensée? Elle doit avoir 5 ans grand max... Elle pense déjà à aller chercher de l'aide, c'est déjà un réflexe suffisant.



