Vidéo : Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans une tranchée Posté par -Flo-

Un garçon vient au secours d'un mouton coincé dans une tranchée...



Vidéo (30s) : Sauver un mouton coincé dans une tranchée





Vidéo : Sauver un chat tombé dans un trou Vidéo : Un mouton errant avec 35 kilos de laine Vidéo : Bééééééééé ! Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4643 Karma: 7083 Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... 0 De toute facons, si c est pour finir en "gigot-bitume"... Kwisatz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 83 Karma: 249 Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... 0 Une belle allégorie sur les mesures de confinement forsnox Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2011 Envois: 17 Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... 3 ) J'aurais voulu savoir combien de moutons on peut récolter par mois avec une telle tranchée, c'est juste par curiosité (miam MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1466 Karma: 2526 Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... 0 Le mouton se retrouve acculé bien profond dans la tranchée... AlexNews Je viens d'arriver Inscrit le: 23/2/2016 Envois: 84 Karma: 183 Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... 1 Selon nos informations, le mouton s'appelle Régis. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 599 Karma: 2286 Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... 0 @MYRRZINN La bergère accepte que l'on borde son petit mouton, mais à condition de l'avoir bien séché Roheniem Je m'installe Inscrit le: 18/11/2015 Envois: 134 Karma: 113 Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... 0 0/20 à saute mouton maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 131 Karma: 596 Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... 0



C'est une extension de ce jeu, l'inventeur est millionnaire depuis que les écoles ont fermé. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 704 Karma: 1302 Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... Re: Le surprenant sauvetage d'un mouton coincé dans ... 0 Ce pauvre mouton est visiblement miope, c'est pas gentil de se moquer alors qu'il a besoin de lunettes