Vidéo : Un quatuor de filles à la voix de cristal Posté par Maitre_Cube

Un quatuor de jeunes femmes à la voix étonnante.



Vidéo (59s) : 4 filles à la voix de cristal





Auteur Conversation Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 61 Karma: 136 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 2 Ok donc attention, je pense que c'est un troll... win0z Je viens d'arriver Inscrit le: 6/2/2009 Envois: 9 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 3 Mais comment diable arrivent-elles à garder leur sérieux ? arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 351 Karma: 124 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 4 Mes enceintes se sont suicidées TrYde Je m'installe Inscrit le: 2/4/2007 Envois: 280 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 1 Mes oreilles... tant de sang... aie Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 705 Karma: 1305 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 0 Finalement, je comprends l'utilisation du vocodeur.



Par contre, c'est franchement un exploit de réussir à produire un son pareil sans même avoir besoin d'un casque sur les oreilles.



Par contre, c'est franchement un exploit de réussir à produire un son pareil sans même avoir besoin d'un casque sur les oreilles. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1471 Karma: 2547 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 0

Elie Kakou - Le médium (Live à l'Olympia 1994) Mi-mot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/2/2017 Envois: 4 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 1 Vous navigateur est trop vieux broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 297 Karma: 333 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 3



Ah ben comme ça, ça passe ! Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 360 Karma: 439 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 0 A bas! Ishtu Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2016 Envois: 85 Karma: 238 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 1 Franchement, sans le son, je trouve qu'elles chantent plutôt bien ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6805 Karma: 2882 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 0



liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 339 Karma: 915 Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal Re: Un quatuor de filles à la voix de cristal 0 C'est chanté en reverse ou bien ?



Haut