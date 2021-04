Vidéo : La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux » Posté par Skwatek

La première bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux » dont la sortie en salles est prévue pour le 1er septembre 2021.







Vidéo (2mn14s) : Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (Trailer)





Vidéo : Godzilla vs Kong (Trailer) Vidéo : Star Wars : The Bad Batch (Trailer) Vidéo : Loki (Trailer)

Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 72 Karma: 388 Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 5 ça m'a tout l'air d'être une bien belle daube !

Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2055 Karma: 2115 Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 0

Citation : ça m'a tout l'air d'être une bien belle daube !

Faut dire que le nom du réalisateur Destin Daniel Cretton,à lui seul ne donne pas trop envie.

Et comme ça parle du Mandarin en "guest star" on aura Iron man et Jack Burton. Citation :Faut dire que le nom du réalisateur Destin Daniel Cretton,à lui seul ne donne pas trop envie.Et comme ça parle du Mandarin en "guest star" on aura Iron man et Jack Burton. Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 332 Karma: 353 Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 0 On dirait une parodie... ya aucun frisson, aucun effet wahou..

C'est vraiment un héro marvel ?

CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15283 Karma: 20408 En ligne ! Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 0 Depuis pas mal d'années les graphismes et la réalisation de films à gros budgets sont d'un niveau exceptionnel, par contre les scénarios gâchent de plus en plus souvent tout ce travail accompli par les autres équipes. yvasnil Je m'installe Inscrit le: 24/1/2017 Envois: 251 Karma: 112 Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 0 est ce que comme le dit "south park" , il arrive un moment ou tout ce qu on voit et entend , comme films ou musiques , devient de la merde ? ou alors est ce que ce film as l air vraiment naze ? ( perso je +1 pour la seconde option ... ce film as l air merdique ) ;p Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4092 Karma: 4628 Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 0 On dirait un mélange de films : le titre aurait du être "The amazing Shaolin Knight of Narnia Begins"! lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1597 Karma: 3122 Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 0 Je materais sûrement pour la présence d'Awkwafina mais ça à pas l'air si ouf.

Awkwafina "My Vag" (Official Video)





_AiZ_ Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2016 Envois: 24 Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 0 Vous navigateur est trop vieux larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 785 Karma: 1410 Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 1 Si je veux des bandes-annonces alors je vais sur allo-ciné TiTan91 Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 393 Karma: 382 Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 0 Ca sent la tentative désespérée de séduire les spectateurs chinois pour le MCU NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 135 Karma: 107 Re: La bande-annonce du film « Shang-Chi et la Légende de... 0

@Siegfried

On dirait une parodie... ya aucun frisson, aucun effet wahou..

C'est vraiment un héro marvel ?

je serais mauvaise langue je dirais que mon concierge a l'air plus fort !



