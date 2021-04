Vidéo : Un automobiliste gare sa voiture à la verticale

Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 476 Karma: 2939 En ligne !

Re: Un automobiliste gare sa voiture à la verticale Re: Un automobiliste gare sa voiture à la verticale 0 Si tout le monde faisait pareil à Paris, on aurait moins de problèmes de voitures et on ne serait pas obligé de mettre des sens interdits de partout.