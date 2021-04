Vidéo : Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda (Pérou) Posté par Skwatek

Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda près d'Iquitos, au Pérou. No problemo !







Vidéo (44s) : Un paresseux passe devant un anaconda





Vidéo : Ne pas titiller un Anaconda ! Vidéo : Un singe vole un morceau de fruit à un paresseux Vidéo : Paul Rosolie n'a pas réussi à être mangé vivant par un anaconda Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 361 Karma: 463 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 27 "tranquillement" on n'en sait rien. Ça se trouve, il est en train de tout donner pour fuir au plus vite kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2018 Karma: 3870 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 5 Quand tu sais que le paresseux descend une fois par semaine, de son arbre, pour faire ses besoins...

C'est quand même la loose de tomber face à un anaconda, après avoir posé sa pêche.

Sinon, vu le ventre bien remplis qu'à le serpent, il ne prenait pas grand risque je pense.



C'est quand même la loose de tomber face à un anaconda, après avoir posé sa pêche.



Sinon, vu le ventre bien remplis qu'à le serpent, il ne prenait pas grand risque je pense.

13 commentaires Auteur Conversation Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 361 Karma: 463 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 27 "tranquillement" on n'en sait rien. Ça se trouve, il est en train de tout donner pour fuir au plus vite Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 872 Karma: 1757 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 1 L'anaconda est juste bon joueur, il lui laisse un peu d'avance.... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2018 Karma: 3870 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 5 Quand tu sais que le paresseux descend une fois par semaine, de son arbre, pour faire ses besoins...



C'est quand même la loose de tomber face à un anaconda, après avoir posé sa pêche.



Sinon, vu le ventre bien remplis qu'à le serpent, il ne prenait pas grand risque je pense. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2496 Karma: 5920 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 1 le paresseux , c'est bien celui avec les griffes ? j'ai un doute là ! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1932 Karma: 3157 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 0 C'est peut-être l'anaconda qui était trop paresseux. MrBoombaStick Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2020 Envois: 23 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 0 C'est la bande annonce du nouveau Marvel : Wolverine vs Mr Fantastic....



J'irai pas voir, c'est sûr ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6838 Karma: 2900 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 1 Je sais pas si l'anaconda mange les paresseux vus leur griffe ça doit être dangereux pour la digestion (et pour chier ensuite) dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 859 Karma: 1291 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 0







Ces animaux qui ne pètent pas Vu que le paresseux est le seul mammifère qui ne pète pas, mais évacue le méthane par sa respiration... il pue peut-être sévèrement de la gueule (d'où le recul du reptile)Ces animaux qui ne pètent pas Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 706 Karma: 1306 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 0 Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 706 Karma: 1306 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 0 doublon Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 706 Karma: 1306 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 0 doublon Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5633 Karma: 5331 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 0

Excès de vitesse du paresseux; je ne donne pas cher de son permis.

Excès de vitesse du paresseux; je ne donne pas cher de son permis. Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 352 Karma: 382 Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... Re: Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda ... 0

@dubstyle

Vu que le paresseux est le seul mammifère qui ne pète pas, mais évacue le méthane par sa respiration... il pue peut-être sévèrement de la gueule (d'où le recul du reptile)







Ces animaux qui ne pètent pas



T'imagine si t'as ton nez relié à ton gros intestinct ?

