Vidéo : Une camionnette de location dans un parking souterrain Posté par -Flo-

Une camionnette de location entre dans un parking souterrain. Ça passe ! Bon, finalement, c’est un peu juste, mais il suffit de forcer. Bon, on a peut-être perdu la caution, là.







Vidéo (2mn20s) : Camionnnette vs Parking souterrain





ThGraf Je m'installe Inscrit le: 18/6/2010 Envois: 164 Karma: 167 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 9 Moi je pense qu'il a pas assez forcé !!



Il fallait reculer et avancer encore plus fort !!!



Il fallait reculer et avancer encore plus fort !!! Kalannar Je viens d'arriver Inscrit le: 8/7/2010 Envois: 60 Karma: 78 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 6 Ca sent la merde non ?

18 commentaires Auteur Conversation ThGraf Je m'installe Inscrit le: 18/6/2010 Envois: 164 Karma: 167 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 9 Moi je pense qu'il a pas assez forcé !!



Il fallait reculer et avancer encore plus fort !!! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 610 Karma: 2356 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 4 Non mais... non mais... l’acharnement à ce point, c’est assez dingue ! Je suis sûr qu’il arrêtait pas de répéter « T’inquiète je te dis, ça passe large ! » mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2588 Karma: 1947 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 3 Y'a pas un moment ou ça fait "tilt" dans le cerveau ? Kalannar Je viens d'arriver Inscrit le: 8/7/2010 Envois: 60 Karma: 78 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 6 Ca sent la merde non ? Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6857 Karma: 2904 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 1 Ils sont graves quand même là. mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2588 Karma: 1947 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 1

@Kalannar

Ca sent la merde non ?



Non c'est kloug Citation :Non c'est kloug Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3870 Karma: 15942 En ligne ! Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 0 mahad



Citation : Y'a pas un moment ou ça fait "tilt" dans le cerveau ?



Le quoi ? Citation :Le quoi ? Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 257 Karma: 227 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 0 Mouai... Sacrement pas fini quoi Rythmncs Je viens d'arriver Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 34 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 0 En allant un peu plus vite il aurait enfin pu arracher le surplus de hauteur qui le gêne tant Monique_Ranou Je viens d'arriver Inscrit le: 18/2/2021 Envois: 27 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 0 Vu la couleur de l'eau, c'était la canalisation des chiottes UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 181 Karma: 320 Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 0 J'ai failli dire une grosse connerie en disant qu'il fallait juste dégonfler les pneus pour que ca passe, avant que je comprenne que c'était en haut que ça touchait et pas en bas. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1663 Karma: 1047 En ligne ! Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 0 Si j'avais été son collègue côté passager, je l'aurais laisser dans la merde. dioux Je suis accro Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 590 Karma: 374 En ligne ! Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 0 Heureusement pour eux qu’il n’ y avait pas que de la merde dans le tuyau... JohnLemon Je suis accro Inscrit le: 11/12/2013 Envois: 877 Karma: 1263 En ligne ! Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain Re: Une camionnette de location dans un parking souterrain 0



Quand c'est naturellement pas possible mais que, heureusement, tu es plus fort que la nature:



