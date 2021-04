Vidéo : Une « petite » écharde dans un pied Posté par Skwatek

Âmes sensibles s'abstenir !

Un homme retire une écharde plantée dans un pied.





Vidéo (45s) : « Petite » écharde dans un pied





Sur le même sujet :

Vidéo : S'enlever une épine du pied Vidéo : Echarde dans la jambe Vidéo : Retirer une « écharde » à un cheval Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2023 Karma: 3901 En ligne ! Re: Une « petite » écharde dans un pied 7

@dtclulu

et c'est filmé !?



j'ai mal pour lui ...



@dtclulu



Ne t'inquiètes pas ! Le fait de filmer fut indolore... Citation :Ne t'inquiètes pas ! Le fait de filmer fut indolore...

14 commentaires Auteur Conversation WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2908 Karma: 9366 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 0 Et paf ca fait des chocapic ! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21333 Karma: 17782 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 0 Akecoucou ! Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 373 Karma: 377 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 1 "Waaah.. wahhhh... wahhhh... wahhhh" Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 948 Karma: 583 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 2



Je préfère notre version pour avoir un cure-dent partout avec soit. zesax Je m'installe Inscrit le: 29/11/2008 Envois: 132 Karma: 105 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 0 Go go gadget-aux-pieds ! Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 474 Karma: 740 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 1 C’est un peu comme se percer l’ongle pour évacuer le sang d’un hématome .. ça doit tellement soulager ! Baguette_Cat Je viens d'arriver Inscrit le: 29/3/2014 Envois: 25 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 0 Oh la vache j'ai hurlé quand le truc entier est sorti, uuuuuuuh.... :s dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2500 Karma: 5947 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 0 et c'est filmé !?



j'ai mal pour lui ... chocomat Je m'installe Inscrit le: 17/5/2007 Envois: 240 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 4 Vous navigateur est trop vieux kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2023 Karma: 3901 En ligne ! Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 7

@dtclulu

et c'est filmé !?



j'ai mal pour lui ...



@dtclulu



Ne t'inquiètes pas ! Le fait de filmer fut indolore... Citation :Ne t'inquiètes pas ! Le fait de filmer fut indolore... Zalko Je m'installe Inscrit le: 15/4/2017 Envois: 163 Karma: 77 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 0 Satisfaisant.



larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 790 Karma: 1423 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 0 "Il lui a retiré une bonne épine du pied" maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 53 Karma: 120 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 0 Maaagie ! Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 22 Karma: 97 Re: Une « petite » écharde dans un pied Re: Une « petite » écharde dans un pied 0 Le pauvre, il a joué au foot avec un cactus ou quoi... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.