Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 73 Karma: 75

Re: Deux structures en 3D s'articulent autour d&apos... Re: Deux structures en 3D s'articulent autour d&apos... 1 Pour les intérressés (anglophones) qui veulent en savoir plus,

cette techno s'appelle "compliant mechanism"

Le but est de faire des machines sans articulations, en exploitant la flexibilité des matériaux

et cela présente de nombreux intèrêts pour certaine applications



Why Machines That Bend Are Better