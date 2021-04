Vidéo : Un drone vole à l'intérieur du centre commercial Mall of America Posté par Skwatek

Un drone vole à l'intérieur du Mall of America, le plus grand centre commercial des États-Unis situé à Bloomington, dans le Minnesota.





Vidéo (2mn18s) : Un drone vole dans le Mall of America





Sekhmet Je m'installe Inscrit le: 9/10/2009 Envois: 270 Karma: 137 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 6 C'est quand même super bien réalisé sur l'enchainement des plans/actions. Ça a dû demander un boulot monstre de préparation teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 451 Karma: 389 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 6 C'est plus un parc d'attraction fermé qu'un centre commercial.

11 commentaires Auteur Conversation Agostino Je m'installe Inscrit le: 15/4/2009 Envois: 206 Karma: 596 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 3 Je le regarderai pas une 2e fois teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 451 Karma: 389 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 6 C'est plus un parc d'attraction fermé qu'un centre commercial. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6682 Karma: 1970 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 1 Génial ! Sekhmet Je m'installe Inscrit le: 9/10/2009 Envois: 270 Karma: 137 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 6 C'est quand même super bien réalisé sur l'enchainement des plans/actions. Ça a dû demander un boulot monstre de préparation DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 59 Karma: 221 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 0 J'aime cette culture des coasters qu'ont les américains. Ils en mettent partout, ya qu'à voir leurs parcs Six Flags.

Moi même grand amateur, je regrette que ce ne soit pas aussi développé chez nous. Moi_le_pape Je m'installe Inscrit le: 8/1/2015 Envois: 231 Karma: 358 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 0 Est-ce que quelqu'un a la réf. des gars avec leur maillot faisant du roller ?

Les petits champions, film Disney.



















merro83 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/3/2014 Envois: 80 Karma: 51 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 0

il y a autant d attraction qu un certain parc pres de paris le monde en moin donc il y a encore des personnes qui font du roller ...il y a autant d attraction qu un certain parc pres de parisle monde en moin Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 174 Karma: 414 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 1 Certes c'est très impressionnant comme édifice, mais... Je dois surement être le seul, ça me fait penser a une sorte de temple. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 370 Karma: 1069 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 0 La mode s'installe.. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15322 Karma: 20495 Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 0

@Grabul

Certes c'est très impressionnant comme édifice, mais... Je dois surement être le seul, ça me fait penser a une sorte de temple.



...du capitalisme ?



...du capitalisme ?

C'est sûr que faire un parc d'attraction dans un centre commercial fait passer le message, surtout aux plus jeunes, qu'acheter apporte le bonheur. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1156 Karma: 3419 En ligne ! Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... Re: Un drone vole à l'intérieur du centre commercial... 0

On est loin des manèges de centre commerciaux de chez nous.

On est loin des manèges de centre commerciaux de chez nous.