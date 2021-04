Vidéo : Un homme à scooter manque de se faire écraser par un camion Posté par Skwatek

Un homme à scooter filme son accident lorsqu'il est percuté par un camion et manque de se faire écraser par le véhicule.





Vidéo (30s) : Un scootériste manque de se faire écraser par un camion





Vu la queue de poisson qu'il fait, je ne sais même pas si le camion pouvait le voir.



Vu la queue de poisson qu'il fait, je ne sais même pas si le camion pouvait le voir.

_hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 156 Karma: 834 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ...

Vu la queue de poisson qu'il fait, je ne sais même pas si le camion pouvait le voir.



Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 477 Karma: 747 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3198 Karma: 1393 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Heureusement pour lui que le routier n'a pas redémarré lechatpotte Chaleur ! Inscrit le: 6/5/2014 Envois: 69 Karma: 126 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Sur une échelle de 1 à 10 :

- 1 étant "je fais hyper attention et je ne prends aucun risque"

- 10 étant "je cherche absolument à me faire renverser et à filmer ça"



Je ne sais pas trop où on doit situer ce monsieur... AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 849 Karma: 384 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... 0 Koreus Pas moyen de mettre un auto-redimensionnement des images ? Pas moyen de mettre un auto-redimensionnement des images ? avptj Je viens d'arriver Inscrit le: 9/10/2017 Envois: 17 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... 1 EUH la faute du motard là ...



Pour de vrai cette fois ci. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1366 Karma: 3644 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... 0

@avptj

EUH la faute du motard là ...



Pour de vrai cette fois ci.

Perdu ! Du scootériste. Citation :Perdu ! Du scootériste. avptj Je viens d'arriver Inscrit le: 9/10/2017 Envois: 17 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... 0 corent2 zut zut NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 240 Karma: 178 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... 0 de toute façon c'est toujours la faute des 2 roues ! lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 406 Karma: 517 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... 1 C'est bien beau de passer des tas de vidéo avec ce problème d'angles morts et d'afficher des zoulis avertissements sur les poids lourds, mais quand les normes d'équipements vont-elles évoluer ?!



Sur les voitures, on a eu droit au 3ème feu stop, au feux de jour (LEDs permanentes), aux rétros anti-angles morts (tiens, tiens). On a des bips et caméras de recul...



Rien de prévu sur les poids lourds pour ce danger ? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2975 Karma: 841 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... 0

@lsdYoYo

C'est bien beau de passer des tas de vidéo avec ce problème d'angles morts et d'afficher des zoulis avertissements sur les poids lourds, mais quand les normes d'équipements vont-elles évoluer ?!



Sur les voitures, on a eu droit au 3ème feu stop, au feux de jour (LEDs permanentes), aux rétros anti-angles morts (tiens, tiens). On a des bips et caméras de recul...



Rien de prévu sur les poids lourds pour ce danger ?



Ça dépends les pays, déjà là c'est un miracle que le motard ai un casque...







En France le miroir à l'avant du camion pour voir ce qu'il y a juste devant en bas est obligatoire je crois depuis quelques années, ça évolue.



Le mec sur la vidéo il s'est évanoui à la fin ? Si j'étais lui je resterai pas là, même amoché je ferais tout pour pas rester sous le camion dès fois qu'il reparte...



Edit, valable dans toute l'Europe :



Camionnettes, camions, autobus, autocars, véhicules très spéciaux soumis aux prescriptions du titre II du code de la route, tracteurs routiers : deux rétroviseurs extérieurs sont obligatoires (à gauche comme à droite). Des rétroviseurs anti-angle mort sont obligatoires pour les poids lourds. Citation :Ça dépends les pays, déjà là c'est un miracle que le motard ai un casque...En France le miroir à l'avant du camion pour voir ce qu'il y a juste devant en bas est obligatoire je crois depuis quelques années, ça évolue.Le mec sur la vidéo il s'est évanoui à la fin ? Si j'étais lui je resterai pas là, même amoché je ferais tout pour pas rester sous le camion dès fois qu'il reparte... ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1476 Karma: 2554 Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... Re: Un homme à scooter manque de se faire écraser par un ... 0 lsdYoYo on en parlait ici même il y a 2 mois



