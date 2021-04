Vidéo : Peindre un CD et trouver la bonne couleur Posté par Koreus

Trouver la bonne couleur en peinture c'est tout un art !



Vidéo (54s) : Peindre un CD





Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12512 Karma: 11060 Re: Peindre un CD et trouver la bonne couleur 2 Carrément Dément Jujube51 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 83 Karma: 302 Re: Peindre un CD et trouver la bonne couleur 1 C'eût été plus simple avec une bonne vieille vhs... ecoutezbien Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 86 Karma: 228 Re: Peindre un CD et trouver la bonne couleur 1



Impressionnant nonobstant. J'étais convaincu que c'était le genre de vidéo où il peint le truc tellement bien qu'à la fin on ne distingue plus le réel de la peinture alors là hop ! le twist : il saisi le CD et on se rend compte que c'était une illusion d'optique. Du coup je suis presque déçu