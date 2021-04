Vidéo : Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d'olives Posté par Skwatek

Des hommes essaient d'ouvrir un bocal d'olives dans une cuisine.





Vidéo (44s) : Hommes vs Bocal d'olives





Quelle bande de cornichons ! Encore des agités du bocal...

Quelle bande de cornichons ! Encore des agités du bocal... madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 128 Karma: 57 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 3 Sinon tu utilises un couteau plat pour entrebâiller légèrement le bouchon et plop de l'air s'infiltre et c'est bon. Je suis un homme mais je suis pas dénué de cerveau. Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 470 Karma: 4597 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 3 DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 676 Karma: 1010 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 0 Madame, quel doigté ! MetallicLapinou Je viens d'arriver Inscrit le: 22/10/2016 Envois: 67 Karma: 74 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 0 Le hurlement à la fin n'était pas vraiment utile... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2503 Karma: 5950 En ligne ! Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 2 y a pas à dire , le cerveau de l'homme vaut bien plus que celui d'une femme.

Simplement parce qu'il est plus rare ... Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 1363 Karma: 1448 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 0

Simplement parce qu'il est plus rare ... Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 1363 Karma: 1448 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 0



@dtclulu à rapporter à toutes celles qui mettent 20 minutes pour se garer Work smarter not harderà rapporter à toutes celles qui mettent 20 minutes pour se garer MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1475 Karma: 2578 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 2 J'aime pas les olives :



Bu que trois apéros différents, une bière, deux bouteilles de pinard, deux digestifs.

Mangé une olive.

Malade avec le noyau...

MrBoombaStick Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2020 Envois: 26 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 1 [Mode Mauvaise foi=ON]Bah ils ont fait 99% du boulot... On voit clairement qu'elle pique le bocal juste avant leur réussite pour s'attribuer le mérite de l'ouverture !!!![Mode Mauvaise foi=OFF] larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 797 Karma: 1424 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 0

@Bricci

Je pense qu'on a fait le tour des jeux de mots possibles Citation :Je pense qu'on a fait le tour des jeux de mots possibles Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 32 Karma: 126 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 0 @dtclulu

Elle est géniale cette phrase! Elle vient d'où? Je n'ai pas retrouvé de source sur Google daoka Je suis accro Inscrit le: 15/4/2015 Envois: 1095 Karma: 189 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 0 Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 616 Karma: 2384 En ligne ! Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 0 @larzuc Tu as raison, posons un couvercle sur cette conversation, conservons notre dignité, je ne veux pas te faire mariner. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 712 Karma: 1311 Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 0 C'est lourd ...

Cette vidéo n'a rien de sexiste, mais c'est l'interpretation qui en est faite ici qui l'est, c'est moche :s



Donc, non, c'est une personne qui a une astuce pour ouvrir un bocal là où d'autres personnes se contentent d'utiliser la force brute.

Pourquoi chercher à opposer les hommes et les femmes en permanence ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2503 Karma: 5950 En ligne ! Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... Re: Des hommes n'arrivent pas à ouvrir un bocal d&ap... 0 @Tempo123 je n'ai pas de lien sous la main , simplement un vieux souvenir qui m'avait bien plu ...