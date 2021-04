Vidéo : Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (Israël) Posté par -Flo-

Un homme invité chez un ami à Tel Aviv, en Israël, essaie d’emmener son cheval avec lui dans l’ascenseur d'un immeuble parce qu’il a peur de se le faire voler s’il le laisse dehors. Pour sa défense, il pointe du doigt le fait qu’il n’y avait aucun panneau indiquant l’interdiction de faire monter un cheval dans l’ascenseur.







Vidéo (1mn) : Un cheval dans un ascenseur





Sur le même sujet :

Vidéo : Attention aux chevaux ! Vidéo : Un cheval s’invite dans un bar à Chantilly (Oise) Vidéo : Deux hommes ivres tombent dans une cage d'ascenseur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 378 Karma: 381 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 2 J'imagine tu fais une petite récéption entre ami, et le mec se pointe dans ton studio avec son cheval incontinent! Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 421 Karma: 368 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0 la police le suspectant d’avoir enfreint une assignation à résidence dans une autre affaire.



A mon avis c'est pas anodin le mec aime faire des truc bizarre felixde Je viens d'arriver Inscrit le: 11/11/2009 Envois: 14 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0 Beau cheval qui monte, descend.. un crottin! et qui remonte, équidé sent. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15332 Karma: 20522 En ligne ! Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 3 Pour sa défense, il pointe du doigt le fait qu’il n’y avait aucun panneau indiquant l’interdiction de faire monter un cheval dans l’ascenseur.



C’est vraiment un coup à ce qu’ils ajoutent un panneau à l’avenir. C’est un peu comme les avertissements aberrants ajoutés sur les notices américaines du genre "ne pas mettre la télécommande dans le lave-linge" parce que l’entreprise a été attaquée en justice pour ne pas l’avoir précisé dans la notice d’utilisation Quelques perles Citation :C’est vraiment un coup à ce qu’ils ajoutent un panneau à l’avenir. C’est un peu comme les avertissements aberrants ajoutés sur les notices américaines du genre "ne pas mettre la télécommande dans le lave-linge" parce que l’entreprise a été attaquée en justice pour ne pas l’avoir précisé dans la notice d’utilisation skunky30 Je m'installe Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 181 Karma: 211 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0 Cela vient de là l'expression monter sur ses grands chevaux ? Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 644 Karma: 1151 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0 Ça prouve une nouvelle fois que la connerie est bien universelle ! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1479 Karma: 2578 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 2 "Ascenseur pour les chevaux", c'est bien un film de Louis Malle, hein ? roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1157 Karma: 3425 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 1 Ah mais c'est Bruno, il est de passage à Paris ^^

CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15332 Karma: 20522 En ligne ! Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0

@Chewbacca91

Ça prouve une nouvelle fois que la connerie est bien universelle !



Au moins planétaire. On ne va quand même pas critiquer les extra-terrestres avant de les avoir rencontré Citation :Au moins planétaire. On ne va quand même pas critiquer les extra-terrestres avant de les avoir rencontré teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 452 Karma: 398 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0 Ca compte pour combien de personne un cheval? momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 157 Karma: 357 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0 Et après, on s'étonne qu'il y a 44 morts dans un mouvement de foule chez eux....

Certainement qu'il n'y avait aucun panneau avertissant qu'il ne fallait pas piétiner les gens. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 575 Karma: 775 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 1 CrazyCow,



Citation : Tronçonneuse



NE PAS TENTER D'ARRETER LE MOUVEMENT DE LA CHAINE AVEC VOTRE MAIN OU VOS ORGANES GENITAUX Citation : lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 195 Karma: 490 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0 Qu'est-ce qui à 4 pattes, qui monte équidéscend ? Mangez-moi Je m'installe Inscrit le: 31/12/2012 Envois: 153 Karma: 446 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0



Ca me fait penser à cette histoire Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 618 Karma: 2389 Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0 C’est donc ça qu’on appelle une « rencontre équestre » ? pyrogoto Je viens d'arriver Inscrit le: 30/4/2014 Envois: 6 En ligne ! Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... Re: Deux hommes font entrer un cheval dans un ascenseur (... 0 Pour sa défense, il pointe du doigt le fait qu’il n’y avait aucun panneau indiquant l’interdiction de faire monter un cheval dans l’ascenseur



hum, mais il y a certainement une plaque indiquant la charge maximale admise dans la cabine.

sachant qu'un bourrin moyen fait au moins dans les 500kg et qu'un ascenceur moyen accepte rarement plus que cela ...



mais a part ça, si le moids max est respecté, je ne voit pas pourquoi il serait interdit d'y faire monter un cheval. Citation :hum, mais il y a certainement une plaque indiquant la charge maximale admise dans la cabine.sachant qu'un bourrin moyen fait au moins dans les 500kg et qu'un ascenceur moyen accepte rarement plus que cela ...mais a part ça, si le moids max est respecté, je ne voit pas pourquoi il serait interdit d'y faire monter un cheval. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.