Vidéo : Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Islande) Posté par vojack

Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall près de Reykjavik, en Islande. Pour vous donner un ordre de grandeur : Le vidéaste se situe à environ 20 km du geyser. Les spécialistes estiment que le flux de lave a été expulsé à environ 300 m de hauteur, l'équivalent de la tour Eiffel quoi... Impressionnant!





Vidéo (2mn1s) : Énorme geyser de lace (Islande)





Sur le même sujet :

Vidéo : Éruption de nuit du volcan Krakatoa (Indonésie) Vidéo : Un drone filme l'éruption du Piton de la Fournaise Vidéo : Orage volcanique Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1302 Karma: 577 Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... 0 A Pompeï aussi, les mecs se tenaient à 20 km du cratère, peut-être même plus...

Mais bon là çà va hein? Ce n'est qu'un geyser. Hum. plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 930 Karma: 1605 En ligne ! Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... 4 @Squaller Sauf que Pompei, c'est un volcanisme de type explosif, où la pression s'accumule et est libérée d'un coup parce que la lave est pâteuse et a du mal à sortir. Ici, c'est un volcanisme de dorsale, de type effusif, avec de la lave fluide, et la pression ne s'accumule pas, donc la lave ne retombe pas loin du cratère.

C'est la même différence que quand tu fais cuire de la purée sur le feu ou quand tu fais bouillir de l'eau : si tu ne mets pas de couvercle sur ta purée, ça explose partout et ça te recrépit ta cuisine, alors que le risque est beaucoup plus limité si tu fais seulement bouillir de l'eau. Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 126 Karma: 111 Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... 2 Je vous ai toujours dit de ne pas piquer les saucisses et les merguez! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2504 Karma: 5949 Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... 0 une sorte de flatulence terrestre.



ça doit être très impressionnant à voir ! themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 210 Karma: 382 Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... 0 "Fagradalsfjall près de Reykjavik"

Journaliste : ... ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1482 Karma: 2564 Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... 0

@themightycarrot

"Fagradalsfjall près de Reykjavik"

Journaliste : ...

on a deja eu Eyjafjöll il y a dix ans.

Cela dit si il bloque le trafic aérien ca fera pas les gros titres, on s'est habitués depuis Citation :on a deja eu Eyjafjöll il y a dix ans.Cela dit si il bloque le trafic aérien ca fera pas les gros titres, on s'est habitués depuis Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5649 Karma: 5371 En ligne ! Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... Re: Un énorme geyser de lave du volcan Fagradalsfjall (Is... 0 Le titre c'est bien un" nuage de la c e " ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.