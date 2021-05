Vidéo : Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un match Posté par Skwatek

Un arbitre décoince un ballon de basket bloqué derrière le panneau d'un panier au cours d'un match.





Vidéo (20s) : Un arbitre décoince un ballon de basket





Vidéo : Un ballon coincé sur un panier de basket Vidéo : Un enfant aide des basketteurs à décoincer une balle Vidéo : Petite mésaventure au basket Source : Forum

Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3873 Karma: 15959 Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 1 À la fin:



"Allez, circulez, les jeunes..." NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 303 Karma: 194 Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 0 Plutôt agile l'arbitre themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 212 Karma: 387 Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 1 C'est pas le filet du terrain de basket de mon quartier qui va tenir comme ça.. larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 799 Karma: 1427 Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 4 "Il met la main au panier et les filles adorent" Kratos2077 Dalmatiens Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 101 Karma: 66 Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 0 beaucoup aurait utiliser un ballon pour degager la balle coincée.

Il doit vouloir impressionner quelqu'un(e)

ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1245 Karma: 2141 Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 0

beaucoup aurait utiliser un ballon pour degager la balle coincée.

Il doit vouloir impressionner quelqu'un(e)



Non mais on a déjà la vidéo du ballon qui se coince après avoir décoincer un autre ballon, fallait une vidéo exclusive ! Citation :Non mais on a déjà la vidéo du ballon qui se coince après avoir décoincer un autre ballon, fallait une vidéo exclusive ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 621 Karma: 2409 En ligne ! Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 0 Quand tu t'entraines trop pour Ninja Warrior, et que ça influence ton quotidien ! Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2557 Karma: 1214 Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 0

C'est pas le filet du terrain de basket de mon quartier qui va tenir comme ça..



Ni celui des cages dans mon terrain qui s'trou a la moindre frappe. Citation :Ni celui des cages dans mon terrain qui s'trou a la moindre frappe. Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 381 Karma: 381 Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 0 tu prend un balai comme tout le monde en general..



A grimper comme ca tu prend un peu le risque de peter la vitre non? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2506 Karma: 5955 Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 0 Siegfried la vitre , possible , qques muscles c'est sûr ! ( m'enfin moi ...)

la vitre , possible , qques muscles c'est sûr ! ( m'enfin moi ...) Ludo44 Je suis accro Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 1922 Karma: 568 Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... Re: Un arbitre décoince un ballon de basket pendant un ma... 0 Siegfried déjà c'est pas une vitre en verre

Et de plus il ne s'agrippe pas dessus, mais sur le panier qui lui est fixé à la structure.

Donc aucun risques.

Sauf si la structure en elle même lâche...