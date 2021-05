Vidéo : Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & Sorcery » Posté par Skwatek

Un personnage se fait violemment défoncer la tronche par un joueur avec des sabres laser dans le jeu vidéo « Blade & Sorcery ».







Vidéo (22s) : Défoncer un personnage dans « Blade & Sorcery »





Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 76 Karma: 53 En ligne ! Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... 1 Mais pourquoi tant de haine ? o_O



Edit : @Barbatos



Goth-Ame

Histoire de faire plus authentique : "Mais pourquoi est-il si méchant ? " ^^ Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3872 Karma: 15951 Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... 4 Goth-Ame



dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2505 Karma: 5952 En ligne ! Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... 2 un jeu où on se fend la gueule ... themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 211 Karma: 384 En ligne ! Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... 2 Are you winning son ? VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 24 Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... 0 euh. MrBoombaStick Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2020 Envois: 27 Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... 1





Donc la vidéo n'est pas pour tout public.



Il serait bon de rappeler que ce jeu est classé PEGI 18. Donc la vidéo n'est pas pour tout public. PS: Personnellement, je suis un adulte et je n'ai pas été choqué mais je suis aussi responsable et soucieux de ceux que l'on montre aux plus jeunes. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1483 Karma: 2566 En ligne ! Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... 1 Rassurez-vous...



"Aujourd'hui, si une personne se connecte et regarde plusieurs fois des vidéos de décapitation sur Internet, nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas le savoir. Avec la nouvelle loi, nous connaîtrons ces connexions" (Gérald Darmanin) cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 383 Karma: 151 En ligne ! Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... Re: Défoncer un personnage dans le jeu vidéo « Blade & So... 0 faire un kill avec panache! (en tout cas gg au "tueur")