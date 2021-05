Vidéo : « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou avec une perceuse Posté par Koreus

C'est l'histoire d'une fille qui fait un trou avec une perceuse...



Vidéo (8s) : Fille vs Perceuse





teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 455 Karma: 406 Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... 2 On peux parler de Pifle ou Pefle dans ce cas. Dieudo-sketch Je m'installe Inscrit le: 17/10/2015 Envois: 463 Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... 0







La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic219885.html tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1297 Karma: 1178 Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... 2 @teddybear3k



Tu veux dire Perceufle ? teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 455 Karma: 406 Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... 0 tepezed



Bof, on en dit pas une Bitafle, non plus. Bof, on en dit pas une Bitafle, non plus. tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1297 Karma: 1178 Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... 0 @teddybear3k



Certes, mais comment tu différencies celle de la perceuse et du piercing ? XD stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 985 Karma: 869 En ligne ! Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... 0 Perfeuse ... Carkoison Je viens d'arriver Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 5 Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... 0 "hang hang hang" disait-elle après... AlexNews Je viens d'arriver Inscrit le: 23/2/2016 Envois: 85 Karma: 184 Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... 2 Ou comment percer sur TikTok sans montrer son Q...



:') logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 967 Karma: 959 Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... 0

@stero

Perfeuse ...

Perfeuse de merfe Citation :Perfeuse de merfe teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 455 Karma: 406 Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... Re: « Bang Bang Bang » fait la fille qui fait un trou ave... 0

@tepezed

@teddybear3k



Certes, mais comment tu différencies celle de la perceuse et du piercing ? XD



Je te l'accorde.