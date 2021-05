Vidéo : Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afrique du Sud) Posté par Kilroy1

Une lionne et un léopard tombent d'un arbre en se battant pour de la nourriture dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud.



Vidéo (1mn1s) : Une lionne et un léopard tombent d'un arbre





Sur le même sujet :

Vidéo : Une lionne attrape une antilope dans les airs Vidéo : Un léopard croque la chaussure d'un touriste Vidéo : Un « chèvrier » Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 506 Karma: 650 Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... 0 Ça monte aux arbres les lionnes maintenant ? touille70 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2007 Envois: 28 Karma: 81 Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... 3 Ceux là n'étaient pas félins pour l'autre... olilec Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2020 Envois: 7 En ligne ! Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... 2 La place de la lionne, c’est à la cuisine !!! Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 744 Karma: 955 En ligne ! Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... 0 @Olyer ... Oui, depuis leur arrivée sur Terre j'imagine. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 620 Karma: 2409 Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... 0 « Je jure de me raser la tête quand il pleuvra des lionnes et des léopards ! »



[img]https://raiderjuju.skyrock.mobi/photo.html?id_article=377939746[/img] Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2290 Karma: 2842 Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... 0 Vertical Limit Freedee Je viens d'arriver Inscrit le: 3/5/2021 Envois: 1 Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... 0 Et Leo part ... RoseNoire Je viens d'arriver Inscrit le: 20/1/2018 Envois: 13 Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... 0 C'est une manière un peu extrême de jouer à chat-perché. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10444 Karma: 7263 Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... Re: Une lionne et un léopard tombent d'un arbre (Afr... 0 On dirait le début d'une blague :

"Alors c'est l'histoire d'une lionne et d'un léopard, qui tombent d'un arbre..." Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.