Vidéo : Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralentissent la circulation (Italie) Posté par LeFreund

Un automobiliste italien rage contre deux cyclistes qui ralentissent la circulation, l'empêchant de rouler à plus de 25 km/h depuis plusieurs kilomètres.



Vidéo (1mn4s) : Un automobiliste italien rage contre des cyclistes





Sur le même sujet :

Vidéo : La découpe du jambon, c'est sacré ! Vidéo : Une personne en colère dans le métro Vidéo : Un enfant en colère contre un automobiliste Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 658 Karma: 1402 Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 1 J'aurais tant aimé une fin karma. Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 133 Karma: 259 Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 0 Il manque un petit instant karma à la fin. Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 133 Karma: 259 Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 0 @nakag même réponse dans la même minute. Trop fort! NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 306 Karma: 197 En ligne ! Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 0 A ce rythme la il va nous péter une artère oui à s'énerver comme ça.



Edit : Il ne fera pas de vieux os



Qui va s'en plaindre?? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2989 Karma: 847 Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 0



Les cyclistes ont de la chance, avec ce genre d'individus ça vire vite au drame... Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4682 Karma: 7116 En ligne ! Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 0 Ca peut paraitre bizarre mais je le comprends...y a pas longtemps j ai pris la route. Metropole lilloise.17 h00. Un monde de batard tout etait bloqué...je devenais fou....y aurait pas fallut qu un cycliste fasse de la merde a 3 km de chez moi...oh non hum hum! metalikal Je m'installe Inscrit le: 22/6/2007 Envois: 204 Karma: 116 En ligne ! Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 1 J’ai plutôt l’impression que c’est le bus qui le ralenti... il est toujours à 25 à l’heure et le bus a toujours ses warming même après avoir dépassé les cyclistes... Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 184 Karma: 341 Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 0 On peut avoir une traduction si c'est pas trop demandé ? ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1487 Karma: 2585 Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 1

@metalikal

J’ai plutôt l’impression que c’est le bus qui le ralenti... il est toujours à 25 à l’heure et le bus a toujours ses warming même après avoir dépassé les cyclistes...



Évidemment, le bus est conduit par un #£&@*% de cycliste !

Citation :Évidemment, le bus est conduit par un #£&@*% de cycliste ! poulpozite Je m'installe Inscrit le: 29/3/2015 Envois: 460 Karma: 134 En ligne ! Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 0 @Jinroh Oui il aurait mieux valu que ce ou ces éventuels cyclistes se déplacent en voiture, ajoutant au flot de voitures provoquant des bouchons un ou deux véhicules de plus.. luddict Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 18 Karma: 89 En ligne ! Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 1 Gring Je m'installe Inscrit le: 22/10/2012 Envois: 385 Karma: 264 En ligne ! Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 0 On n'est pas dans le cadre des raisons légitimes de gueuler sur les cyclistes :



- Lorsqu'ils roulent à plusieurs de front.

- Lorsqu'ils roulent sur la route en bloquant les voitures alors qu'il y a une bonne piste cyclable.

- Lorsqu'ils vont faire chier un livreur qui a fait preuve de bon sens en se garant sur une piste de cyclo-livraison (non légitime car construite sur une ancienne voie de circulation) parce qu'il vaut mieux faire perdre 20 secondes à deux cyclistes (ou laisser la sélection naturelle supprimer ceux qui déboîtent sans regarder) que de créer un embouteillage qui fait perdre 25min à 1500 personnes. FonograF Je suis accro Inscrit le: 28/9/2011 Envois: 763 Karma: 823 En ligne ! Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... Re: Un automobiliste rage contre des cyclistes qui ralent... 0 @Jinroh En fait à partir du moment ou tu comprends qu'un cycliste qui roule convenablement au bord de la route à tout autant le droit d'être la que toi qui est seul dans ta bagnole tout de suite tu t'énerves de suite beaucoup moins et si c'est pas le cas, tu bascules direct dans MA case à con. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.