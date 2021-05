Vidéo : Un commentateur attrape une fausse balle pendant un match de baseball (États-Unis) Posté par samtheglyde38

Le commentateur radio Geoff Haxton attrape une fausse balle depuis sa cabine pendant un match de baseball à Morgantown, en Virginie-Occidentale.



Vidéo (17s) : Un commentateur de baseball attrape une fausse balle





Sur le même sujet :

Vidéo : Un spectateur attrape une balle de baseball (POV) Vidéo : Une spectatrice récupère une balle de baseball avec sa nourriture Vidéo : Un enfant dragueur et malin Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires adica Je m'installe Inscrit le: 2/8/2016 Envois: 135 Karma: 188 En ligne ! Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 8 Au baseball une fausse balle est une balle frappée hors des limites du terrain, j'anticipe pour certains..

10 commentaires Auteur Conversation Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12537 Karma: 11135 En ligne ! Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 3 ça me donne envie de laisser un faux commentaire NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 329 Karma: 197 En ligne ! Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 0 Le talent t'en as ou t'en as pas. Lui il en a doublée d'une classe internationnale. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2912 Karma: 9398 En ligne ! Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 1 « my hand hurt so bad right now »



Il n’aurait rien dit il gardait mon image de héros américain qui sauve l’humanité d’une seule main. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4484 Karma: 11886 En ligne ! Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 0 C'est sûr que s'ils jouent avec des vraies balles ça risque de faire beaucoup plus mal Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1940 Karma: 3184 Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 0 Et après, le faux rit… PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11432 Karma: 11310 Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 0 "My hand hurts so bad right now !" dit-il, la larme à l'oeil ^^ adica Je m'installe Inscrit le: 2/8/2016 Envois: 135 Karma: 188 En ligne ! Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 8 Au baseball une fausse balle est une balle frappée hors des limites du terrain, j'anticipe pour certains.. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 594 Karma: 613 Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 1 @adica Effectivement, tout le monde, moi dans mon cas, ne sait pas ce qu'est une fausse balle au baseball.

En fait, je n'avais pas compris : je pensais à un gag, genre un spectateur qui avait lancé une balle remplie d'eau. C'est en voyant la vidéo que j'ai compris le terme. voirloup Je suis accro Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 510 Karma: 378 Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 1 @adica Comme mon vdd , je ne savais pas ce qu' était une fausse balle et j' ai aussi pensé à un gag ... un truc monté par l' équipe tv , mais sans eau pour la balle. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1173 Karma: 641 Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... Re: Un commentateur attrape une fausse balle pendant un m... 0 C'est une vraie fausse balle ou une fausse vraie balle? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.