Vidéo : Boire une canette d'eau pétillante sans roter Posté par Skwatek

Un gars essaie de boire une canette d'eau pétillante sans roter. Peut-être une mise en scène mais ça me fait rire.





Vidéo (18s) : Boire de l'eau pétillante sans roter





Vidéo : Boire 2L de Coca-Cola sans roter Vidéo : Un rot à l'hélium Vidéo : Machine pour faire roter votre bébé

Ne pas roter c'est bien mais ne pas se prendre la porte du garage dans la tronche c'est mieux.

Si c'est une mise en scène, elle est drôlement réussie!

Et à la fin, le gars rage.

heuuuu... :

- mise en scène : 4/10

- jeu d'acteur : 2/10

- intérêt : 1/10

- bruitage : 8/10



==> moyenne : 3.75/10

Les intentions sont là, mais le manque de travail et d'applications pénalisent les résultats.

Doit être plus studieux et éviter les bavardages

Si a chaque fois qu on boit un truc pétillant on rote instantanément, je suis pas presse de retourner au restaurant.

C'est pas tout les jours que l'on se prend une porte de garage dans la gueule en buvant une canette , insolite.

sans roter mais sans rater la porte aussi.

il est fort pour rager complètement assommé

ah oui j'avais pas capté mais si on ralenti le basar on le voit venir faire un pti coup de boul à la porte. Je me dis tjrs bah mince, c'est quoi la suite d'internet

Toute une génération résumée en 18 secondes

Le mec est clairement sur une voie de garage !

cette mise en scene ! On y voit que du feu

Tout une génération résumée en un commentaire.