Vidéo : Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans une rue (Roumanie) Posté par -Flo-

Pendant un reportage dans une rue de Bucarest, en Roumanie, un livreur à vélo qui passe derrière une journaliste voit qu'il va être filmé et décide alors de faire des zigzags pour attirer l'attention. Il va y arriver un peu trop bien...





Vidéo (23s) : Un livreur à vélo chute derrière une journaliste





Sur le même sujet :

Vidéo : Une journaliste russe se fait voler son micro Vidéo : Chute d'un policier à vélo Vidéo : Chute d'une petite écolière Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 36 Karma: 65 Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... 0 Il l'a voulu, il l'a eu, il a chut(é) ! Agostino Je m'installe Inscrit le: 15/4/2009 Envois: 207 Karma: 600 Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... 0 Uber eats, Takeaway, y a une offensive de posts sponsorisés sur koreus ou quoi sanbout Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2019 Envois: 20 Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... 1 Sa tentative d'impressionner tout le monde a fini à plat... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2032 Karma: 3935 Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... 1 Qui fait le malin, se retame sur les parpaings ! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4693 Karma: 7115 Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... 1 11h30 tu commandes, t as faim! Tu commandes un truc en sachant pertinament que deja ca sera pas aussi beau que sur la photo...mais tu t en fou, t as faim...t attends...11h45, midi moins dix..plus que quelques minutes enfin le livreur arrive. Le voila...alléluia t ouvre la boite...t es zaref, tu traines sur koreus, tu comprends. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11440 Karma: 11314 En ligne ! Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... 0 Ca lui apprendra à avoir volé le vélo du gars d'Uber Eats, non mais ! salamsati Je viens d'arriver Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 19 En ligne ! Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... 0 Cette journaliste a l'air canon. Elle est à tomber par terre ! Philiiiiiippe Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2012 Envois: 92 Karma: 432 En ligne ! Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... 1



Une pièce pour le livreur ma p'tite dame? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5660 Karma: 5381 Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... 0

4 fois pour les yeux de la demoiselle,

1 fois pour l'andouille derrière.

J'ai visionné cette vidéo 5 fois :4 fois pour les yeux de la demoiselle,1 fois pour l'andouille derrière. NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 361 Karma: 225 En ligne ! Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... Re: Un livreur à vélo chute derrière une journaliste dans... 1 Ca arrive à tout de le monde de tomber, mais l'important c'est de se relever et de repartir.



Bravo à ce livreur et son bel état d'esprit positif. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.