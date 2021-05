Vidéo : Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électrique en récupérant une commande (Angleterre) Posté par Skwatek

Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électrique pendant qu'il récupère une commande dans un restaurant McDonald's à Gloucester, en Angleterre.







Vidéo (4mn57s) : Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électrique





Sur le même sujet :

Vidéo : Un motard poursuit un voleur et récupère un sac à main Vidéo : Deux voleurs de moto à Londres en plein jour Vidéo : Se faire voler son bonnet par une pelleteuse Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1194 Karma: 1159 Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 0 sacré bestiau quand il descend du vélo heureusement qu'il est pas trop agressif Ragalok Je masterise ! Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 2716 Karma: 2206 Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 1 J'ai pas compris c'est quoi les câbles qu'il a couper? ceux de la commande d'assistance?



Sa me surprendrai presque pas que la commande McDo originale se soit le voleur qui l'ai faite. Même plus besoin de chercher les bons vélos, il peut les faire venir ou il veut. hanouna Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2019 Envois: 16 Karma: 62 Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 3 Dans la vidéo :

"- C'est lui, arrêtez-le !

- Merci"



La même chose en France :

"- C'est lui, arrêtez-le !

- Vous avez une preuve ?" GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1140 Karma: 1779 Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 2

@hanouna

Dans la vidéo :

"- C'est lui, arrêtez-le !

- Merci"



La même chose en France :

"- C'est lui, arrêtez-le !

- Vous avez une preuve ?"



en France les flics ne se déplaceraient meme pas et tu te serais fait tabasser par le voleur. Citation :en France les flics ne se déplaceraient meme pas et tu te serais fait tabasser par le voleur. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3824 Karma: 1415 Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 1 affirmant qu’il venait d'acheter le vélo pour 20 livres à un autre homme dans la rue. Le voleur a finalement été arrêté par la police.



Et c'était le même ou pas? Pas tout compris. Citation :Et c'était le même ou pas? Pas tout compris. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 372 Karma: 1072 En ligne ! Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 1

@GerardLeBarbare

Citation :

@hanouna

Dans la vidéo :

"- C'est lui, arrêtez-le !

- Merci"



La même chose en France :

"- C'est lui, arrêtez-le !

- Vous avez une preuve ?"



en France les flics ne se déplaceraient meme pas et tu te serais fait tabasser par le voleur.



Et tu finirais avec des travaux d'intérêt général pour vandalisme après avoir salopé le trottoir avec ton sang...



Citation :Et tu finirais avec des travaux d'intérêt général pour vandalisme après avoir salopé le trottoir avec ton sang... Hetzer Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 2758 Karma: 2367 Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 2 Incroyable tous ces pauvres innocents qui achètent des vélos électriques à 20 balles dans la rue (sans se poser de questions) ou qui se font offrir des scooters par un ami (dont personne ne connait le nom)... Ça ne m'arrive jamais personnellement.



Par contre, qu'est-ce que les flics sont rapides là-bas! AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 874 Karma: 396 Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 0 Des pauvres qui volent d'autres pauvres, rien de nouveau. Korky Je m'installe Inscrit le: 22/9/2006 Envois: 120 Karma: 273 Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 0 Merci de ne pas faire de pub et donc de ne pas nommer cette plateforme immonde qui a trouvé le meilleur moyen d'exploiter leurs travailleurs en les payants une misère à la tâche et qui a trouvé le meilleur moyen de contourner les droits sociaux en ne payant pas la moindre cotisation sociale puisqu'ils font appel à des auto-entrepreneurs, donc c'est à eux de s'assumer avec la rémunération de misère qu'ils ont.



Merci de ne pas faire de pub pour cette plateforme qui favorise l'émergence de véhicules polluants, bruyants dans nos villes.

Merci de ne pas faire de pub pour cette plateforme qui favorise les comportements dangereux et accidents avec malheureusement plusieurs décès de leurs livreurs sur nos routes puisqu'ils sont payés à la tâche et doivent livrer le plus rapidement possible si ils veulent être rentables. (Notez, vu qu'ils ont la chance d'être des auto-entrepreneurs, c'est aux familles de tout prendre en charge, la double peine, chose impensable avec des salariés..)



Il y a seulement deux jours de ça, un autre livreur est mort heurté par un camion.

Conséquence pour cette plateforme ? AUCUNE ! Conséquence pour sa famille : je vous laisse deviner..



Bref un simple titre comme celui-ci est préférable :

" Un livreur de repas à domicile se fait voler [...] " Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6888 Karma: 2922 Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 0 Et ils ont peut du gars Oo le monde a l'envers , le gars me vole si je le retrouve j'y rentre dans la tronche . TovahCat Je m'installe Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 112 Karma: 162 En ligne ! Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 0 J'ai envie de gerber c'est normal ? kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 908 Karma: 924 Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... Re: Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électriqu... 0

@Dikachu

Citation :

@GerardLeBarbare

Citation :

@hanouna

Dans la vidéo :

"- C'est lui, arrêtez-le !

- Merci"



La même chose en France :

"- C'est lui, arrêtez-le !

- Vous avez une preuve ?"



en France les flics ne se déplaceraient meme pas et tu te serais fait tabasser par le voleur.



Et tu finirais avec des travaux d'intérêt général pour vandalisme après avoir salopé le trottoir avec ton sang...



En France si tu est flics, tu fais un contrôle stup et tu meurs de 2 balles dans le corps Citation :En France si tu est flics, tu fais un contrôle stup et tu meurs de 2 balles dans le corps Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.