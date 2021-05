Vidéo : Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper le marchand de glaces Posté par -Flo-

C’est quand on est bien motivé qu’on se surpasse le mieux ! Usain Bolt n’a qu’à bien se tenir !



Vidéo (53s) : Une enfant sprinte pour rattraper le marchand de glaces





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4499 Karma: 11915 Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... 1 ? Est-ce qu'elle est aussi rapide car elle n'arrive pas souvent à manger de la glace, ou est-ce qu'elle mange de la glace et du coup court aussi rapidement pour perdre les calories de la glace PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11447 Karma: 11324 Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... 0 Calories dépensées, calories récupérées ! madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 129 Karma: 69 En ligne ! Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... 2 Bonjour.

Mais pourquoi il court et ne s'arrête jamais ?

Je le vois encore s'éloigner au loin malgré l'arrêt de la camionnette non ? jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 50 Karma: 79 Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... 0 Je suis pas sur qu'elle aurait couru aussi vite pour le car scolaire AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 878 Karma: 400 En ligne ! Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... 1 @madflo Peut-être que...



L'heure de la peur épisode 12 Le marchaud de glaces ra1fs Je viens d'arriver Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 49 Karma: 58 Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... Re: Une petite fille pique un sprint pour ne pas louper l... 0

@madflo

Bonjour.

Mais pourquoi il court et ne s'arrête jamais ?

à cause de l'inertie



