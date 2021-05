Vidéo : Un graffeur réalise une Panthère rose néon Posté par THSSS

Un graffeur réalise une Panthère rose néon à la bombe.



Vidéo () : Panthère rose néon





Auteur Conversation Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 26 Karma: 158 Re: Un graffeur réalise une Panthère rose néon Re: Un graffeur réalise une Panthère rose néon 0 C'est beau et satisfaisant. Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 13909 Karma: 4976 Re: Un graffeur réalise une Panthère rose néon Re: Un graffeur réalise une Panthère rose néon 0 Pinky a des lunettes ? Jamais fait attention auparavant. Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 549 Karma: 1878 Re: Un graffeur réalise une Panthère rose néon Re: Un graffeur réalise une Panthère rose néon 0 Je suis impressionné par le pouvoir couvrant de sa peinture. La densité après un simple passage me scotche! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4708 Karma: 7121 Re: Un graffeur réalise une Panthère rose néon Re: Un graffeur réalise une Panthère rose néon 0 Bon Dieu...je me suis disputé sur la chambre des liens concernant les spoil...et je vois quoi!!! Un titre explicite...faudrait pas qu un four je debarque dans les bureaux de koreus...ca volerait dans les plumes...