Vidéo : Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches d'une palissade Posté par Kilroy1

Des personnes viennent en aide à un chaton qui a une patte coincée entre deux planches d'une palissade.



Vidéo (1mn47s) : Un chaton coincé entre 2 planches d'une palissade





Vidéo : Un écureuil s'est coincé les noisettes dans une clôture Vidéo : Sauver un mouton coincé dans une tranchée Vidéo : Sauver une abeille de la noyade

15 commentaires Auteur Conversation PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 188 Karma: 481 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 7 ‍ si on regarde la vidéo sans l'image sa a un tout autre aspect Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 112 Karma: 329 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 18 Mais pose ton téléphone et va aider ton mari en écartant les planches histoire que le chaton ne se fasse pas scier la patte. Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 35 Karma: 129 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 2 Vu la tête du chat à la fin, je me demande s'il ne cherchait pas à s'enfuir! Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 207 Karma: 114 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 2 Mais bordel, pourquoi filmer ?

"Regardez moi, je suis le sauveur de chaton ! Aimez moi !" Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 207 Karma: 161 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 4 Elle aurait pu mettre les deux mains pour écarter ces deux planches, meu non vaux mieux filmer c'est plus important. EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 485 Karma: 308 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 0 @Aktunowihio Parce que les gens ont un comportement irrationnel.



C'est aussi simple que ça. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1187 Karma: 648 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 1 Vu comment il a aucune réaction le minou, ça doit faire un petit moment qu'il était là et il devait être à bout de force. Et heureusement dans un sens car si il s'était débattu, ça aurait viré au drame. Roheniem Je m'installe Inscrit le: 18/11/2015 Envois: 136 Karma: 114 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 1 La bande son est NSFW à fond ! "open it" .... FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 135 Karma: 230 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 0

Citation :Effectivement, pas vraiment besoin de traduction. Je pense qu'elle prend son pied, même si la fin semble un peu douloureuse :Han....Oh my gosh !Han... Ffff... Hôoo ! Hôô...Ffff. Oh my gosh !Open it !Han... Mffff ! Oh ! Sh...Hôôô.Han... Hummm... Haaa !Ha ! poor kitty !Hoooo... kitty, i'm sorry. Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 124 Karma: 76 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 0 Je m'attendais a ce qu'ils le posent sur leur terrain dégueulasse et qu'il se recoince dans la palissade. Carrément déçu par le manque d'intérêt de cette vidéo. Quel honneur de la voir en article. Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2021 Envois: 1 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 1 Pas mal le doublage! ^^ asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1133 Karma: 564 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 1 « poor kitty ».



Bah ouais pauvre chaton. Si seulement on avait pu le libérer plus rapidement. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3003 Karma: 841 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 1

@Kwisatz

Mais pose ton téléphone et va aider ton mari en écartant les planches histoire que le chaton ne se fasse pas scier la patte.



+1, plutôt que de gémir inutilement... Citation :+1, plutôt que de gémir inutilement... Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 914 Karma: 481 Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 0 PAST3K

Citation : si on regarde la vidéo sans l'image sa a un tout autre aspect

Oui du coup c'est tout noir. Citation :Oui du coup c'est tout noir. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1491 Karma: 2604 En ligne ! Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... Re: Le sauvetage d'un chaton coincé entre 2 planches... 0

Citation :

@PAST3K

