Vidéo : Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réouverture (Belgique) Posté par PurLio

En Belgique, ce 8 mai a marqué la réouverture officielle des terrasses de restaurants et cafés. Heureusement, comme d'habitude chez nous, on peut compter sur la météo !





Vidéo (44s) : Des terrasses s'envolent à La Panne (Belgique)





Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 340 Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 0 Impressionnants ces lampadaires courbés par la force du vent. Jujube51 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 93 Karma: 355 Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 0 Ce serait pas arrivé s'ils avaient installé des parapluies.... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2914 Karma: 9398 Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 0 Peut on dire d'une terrasse ravagée qu'elle est en Panne ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2037 Karma: 3941 En ligne ! Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 1 On voit bien la différence entre la terrasse "Alibaba" en noir et la terrasse "Made In France" en blanc. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 136 Karma: 607 Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 0



Maintenant, j'ai trop envie d'en acheté un Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 114 Karma: 337 Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 0 A croire que Dieu a décidé de châtier l'humanité pour un bout de temps encore poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3007 Karma: 835 Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 0

@Kwisatz

A croire que Dieu a décidé de châtier l'humanité pour un bout de temps encore



Le dieu des ivrognes ? Citation :Le dieu des ivrognes ? UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 860 Karma: 771 Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 0 {Aujourd'hui}, "la réouverture officielle des terrasses de restaurants et cafés après presque sept mois de fermeture [...] a été quelque peu perturbé{e} par un violent orage[...] et rafales de vent faisant s'envoler les terrasses."



VDM LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3341 Karma: 906 Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 0 Cette réouverture des terrasses n'était pas la panne-acée... Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 75397 Karma: 6512 En ligne ! Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 0 Cette météo, toujours aussi joueuse lors des réouverture des terrasse, ça avait déjà été comme ça à la fin du premier confinement ( chez nous en tout cas ). MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1484 Karma: 2588 En ligne ! Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... Re: Des terrasses s'envolent à la Panne pour la réou... 0 Attention ! Cause météo, il y a des envolées des incultes... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.