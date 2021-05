Vidéo : Une fille a une main enflée à cause d'une allergie Posté par Koreus

Suite à une réaction allergique, une fille a une main toute gonflée.



Vidéo (30s) : Une fille avec une main enflée





Sur le même sujet :

Vidéo : Montrer ses muscles sur Chatroulette Vidéo : Blague du doigt dans le cul du chat Vidéo : Surprise romantique à sa femme Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 860 Karma: 771 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 5 Ce rire, il faut le sampler (même si on dirait quasiment qu'il l'est déjà !).

16 commentaires Auteur Conversation UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 860 Karma: 771 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 5 Ce rire, il faut le sampler (même si on dirait quasiment qu'il l'est déjà !). poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3007 Karma: 835 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 0 Je sais pas si je suis particulièrement perspicace ou si c'est gros comme un camion, mais au premier coup d’œil j'ai compris le "truc".



Après la vidéo est peut être en article juste pour le rire comme semble indiquer mon vdd ? Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 36 Karma: 132 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 3 Du coup ... , c'est son frère qui a une main enflée ? CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15371 Karma: 20624 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 0 C’est bizarre cette réaction qu’ont certains de vouloir frapper quelqu’un qui te fait une blague asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1135 Karma: 560 En ligne ! Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 0 elle l'a montre à sa maman.



la Jiovani Je m'installe Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 235 Karma: 118 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 4 C'est leger, c'est frais, et le rire de la fille est tres communicatif

Perso j'adore, j'ai ris de bon coeur Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 75397 Karma: 6512 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 0 Dommage que ça soit aussi facilement cramé. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3781 Karma: 3001 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 1

@asm63

elle l'a montre à sa maman.



la



Notifier le grans manitou @Koreus pour qu'il corrige la description, et par la même occasion attribuer l'article à @LeFreund qui avait déniché cette vidéo il y a 5 jours déjà.



Vidéo bien fraiche en tout cas Citation :Notifier le grans manitou @pour qu'il corrige la description, et par la même occasion attribuer l'article à @qui avait déniché cette vidéo il y a 5 jours déjà.Vidéo bien fraiche en tout cas poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3007 Karma: 835 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 0

@Jiovani

C'est leger, c'est frais, et le rire de la fille est tres communicatif

Perso j'adore, j'ai ris de bon coeur

On adore que le bon Dieu ! Citation :On adore que le bon Dieu ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2037 Karma: 3940 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 0

@asm63

elle l'a montre à sa maman.



la



T'en sais rien. Elle reste assise durant toute la vidéo... Citation :T'en sais rien. Elle reste assise durant toute la vidéo... Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 20 Karma: 54 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 0 @UltimateByte

Oui, c’est elle qui plagie





Toy Dog arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 353 Karma: 153 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 0 Qui à la foto de cochon d'inde? djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 10 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 1

Ah oui, c'est toujours comme ça C'est elle la maline, et c'est le garçon qui reçoit une correction ?Ah oui, c'est toujours comme ça Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4714 Karma: 7136 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 1 C es moche l accent nordiste quand même... Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4072 Karma: 2923 Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 0 Bah on s'en fout que vous l'ayez cramé, le principal c'est que la maman se soit faîte avoir ! GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 233 Karma: 499 En ligne ! Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... Re: Une fille a une main enflée à cause d'une allerg... 0 La maman a l'air d'avoir aussi de bons battoirs, les baffounettes sont bien sonores ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.