Vidéo : Une présentatrice météo se multiplie en direct à la télévision Posté par Koreus

Une présentatrice météo se multiplie en direct sur la chaîne américaine Fox 9 à cause d'un problème vidéo.



Vidéo (1mn55s) : Une présentatrice météo se multiplie en direct





voirloup Je suis accro Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 512 Karma: 380 Re: Une présentatrice météo se multiplie en direct à la t... 0 Même pas un " oh my God " ... je suis très déçu . Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1948 Karma: 3244 Re: Une présentatrice météo se multiplie en direct à la t... 6 Les tendances de la semaine sont à la hausse des températures et de la bonne humeur. NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 375 Karma: 234 Re: Une présentatrice météo se multiplie en direct à la t... 1 Avec mes clones je fais la clown sephyni Je m'installe Inscrit le: 31/7/2014 Envois: 206 Karma: 278 Re: Une présentatrice météo se multiplie en direct à la t... 1 Olalala, jusqu'à 70° ! Et après on dit que le réchauffement climatique n'est qu'une légende urbaine...

(le premier qui me dit que ce sont des degrés fahrenheit gnagnagna, je lui lance une bière)



Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 508 Karma: 1076 Re: Une présentatrice météo se multiplie en direct à la t... 3

La température est en Kelvin...

Il fait en réalité -203°c, le réchauffement climatique n'est bien qu'une légende

@sephyni

Olalala, jusqu'à 70° ! Et après on dit que le réchauffement climatique n'est qu'une légende urbaine...



(le premier qui me dit que ce sont des degrés fahrenheit gnagnagna, je lui lance une bière)

La température est en Kelvin...

sephyni Je m'installe Inscrit le: 31/7/2014 Envois: 206 Karma: 278 Re: Une présentatrice météo se multiplie en direct à la t... 0

Oh m**** Ça va chiant de gratter la voiture la semaine prochaine alors....

@Wasab_II

Citation :

@sephyni

Olalala, jusqu'à 70° ! Et après on dit que le réchauffement climatique n'est qu'une légende urbaine...



(le premier qui me dit que ce sont des degrés fahrenheit gnagnagna, je lui lance une bière)

La température est en Kelvin...

Il fait en réalité -203°c, le réchauffement climatique n'est bien qu'une légende



EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 488 Karma: 309 En ligne ! Re: Une présentatrice météo se multiplie en direct à la t... 0 Pour une fois que la météo est intéressante, c'est juste à cause d'un bug...