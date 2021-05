Vidéo : « Macron vs Kaamelott », un nouveau détournement de Vinza Posté par Roheniem

Le roi Arthur et le père Blaise ont convoqué le président Emmanuel Macron.



Vidéo (1mn20s) : Macron vs Kaamelott





Sur le même sujet :

Vidéo : Kaamelott Premier Volet (Teaser) Vidéo : Hollande Vs Kaamelott 2 Vidéo : Kaamelott vs Julie Graziani Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 108 Karma: 297 Re: « Macron vs Kaamelott », un nouveau détournement de V... Re: « Macron vs Kaamelott », un nouveau détournement de V... 0 c'est franchement pas mal, mais on dirait que le type s'est arrêté en cours... ça méritait une chute... asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1136 Karma: 563 Re: « Macron vs Kaamelott », un nouveau détournement de V... Re: « Macron vs Kaamelott », un nouveau détournement de V... 0 Techniquement c'est bien réalisé, rien à dire.





Après c'est la 5000e vidéo du style « machin incrusté dans un épisode de Kaamelott ». Du coup ça perd un peu de son effet.



Bon au moins ce coup-ci, ils n'ont pas utilisé l'épisode « il faut que vous arretiez de faire de phrases », du coup il y a un peu d'originalité. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6691 Karma: 1986 Re: « Macron vs Kaamelott », un nouveau détournement de V... Re: « Macron vs Kaamelott », un nouveau détournement de V... 0 Vu, revu et re-re-vu, c'est nul. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1421 Karma: 1296 En ligne ! Re: « Macron vs Kaamelott », un nouveau détournement de V... Re: « Macron vs Kaamelott », un nouveau détournement de V... 0 Celles avec Hollande étaient meilleures. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.