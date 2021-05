Vidéo : Quand un moustique s'invite dans ta chambre Posté par Skwatek

Quand un moustique vient te rendre une petite visite pendant la nuit.





Vidéo (25s) : Les moustiques





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4539 Karma: 12028 Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre 1 Oui, moi aussi je hais les moustiques! (Et les guêpes) Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1301 Karma: 959 Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre 2 Ça m'évoque un nuit il y a bien longtemps où un moustique qui s'était tellement gavé sur mon bras volait avec la grâce et le bruit d'un bombardier Friedrichshafen de la Guerre 14-18.

Il a terminé éclaté contre le mur et j'ai du me trouver un nouveau poster pour cacher la zone de frappe! tenkaishi Je viens d'arriver Inscrit le: 23/4/2020 Envois: 7 Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre 0 kekeflipnote sur koreus Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1870 Karma: 2934 Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre 0 Le pire fléau sur terre, le moustique.

Pour combattre ça, je laisse la plupart de ces salopes d'araignées en vie.

Il faut essayer de les garder en visu, car a tout moment elles te sautent a la gorge pour te découper la jugulaire,

NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 385 Karma: 240 Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre 0 Sournois et vicieux sont les moustiques. Ils savent pertinament que ta vigilence va avoir des failles et c'est là qu'il te suce. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 120 Karma: 369 Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre Re: Quand un moustique s'invite dans ta chambre 0 ‍ bienvenue en 2004 Waouhbienvenue en 2004