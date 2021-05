Vidéo : Une performance de D-low après 15 ans de beatbox Posté par Mitri

Une performance de l'artiste britannique D-low après 15 années de beatbox.



Vidéo (59s) : D-low, 15 ans de beatbox





mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2630 Karma: 2009 Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox 1



Bluffé a 10 ans, belle perf Au début j'étais la "ouai easy je fais la même chose" avant de me rendre compte qu'il était même pas rendu a 1 ansBluffé a 10 ans, belle perf poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3044 Karma: 848 Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox 0 C'est une pub pour Apple ou il n'a pas les moyens de s'acheter une caméra et/ou un micro parce qu'il a justement tout dépensé pour son téléphone ? Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 523 Karma: 658 Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox 0 @poiuytreza525

Se filmer à la verticale devant un miroir, ça fait spontané, dans l'air du temps, djeun's. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 716 Karma: 1323 Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox 2 Ce qui est assez génial, c'est qu'ils ont réellement exploré le champ de ce qui est humainement possible de faire ...

Ils pourraient en créer une langue entièrement nouvelle (au niveau phonèmes) EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 491 Karma: 309 En ligne ! Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox 0 Perso je sais faire la basse et un peu la trompette. Avec mon cul. C'est tout. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1141 Karma: 580 En ligne ! Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox Re: Une performance de D-low après 15 ans de beatbox 0

À partir d'une minute 20s.



À partir d'une minute 20s.

Men In Black (MIB) Aliens work in the PostOffice