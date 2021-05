Vidéo : Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnalisme Posté par mahad

Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnalisme lorsqu'un client lui pose une question très particulière.



Vidéo (10s) : Vendeuse de voitures très professionnelle





LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4552 Karma: 12041 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 6 On lui Fourniret bien un exemple, mais il faudrait d'abord les sortir Dutroux

13 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4552 Karma: 12041 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 6 On lui Fourniret bien un exemple, mais il faudrait d'abord les sortir Dutroux Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2563 Karma: 1216 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 0 Il film la dame et elle dit rien ? Elle regarde même pas le portable pointé sur sa gueule ? Moi j'dis fake.



@LeFreund Il y a les sous titres sinon Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1198 Karma: 653 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 0 C'est un peu vague comme question, ça dépends pas mal de la corpulence des victimes, et surtout si elles sont découpées ou pas.



Sinon, la moue à la fin est toute mimi. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 125 Karma: 380 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 0 "six with you beyotch" dioux Je suis accro Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 611 Karma: 381 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 0 Si tu les passes au mixer tu peux bien en foutre une 20éne en poussant un peu. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3094 Karma: 3639 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 1 LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3343 Karma: 910 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 0



@Minimarket un bug dans la matrice sans doute un bug dans la matrice sans doute Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 510 Karma: 1083 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 0

Ta juste besoin d'avoir le coude sur le siège passager et faire mine de tenir le téléphone de façon lambda avec la caméra allumer Citation :Ta juste besoin d'avoir le coude sur le siège passager et faire mine de tenir le téléphone de façon lambda avec la caméra allumer Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 64 Karma: 143 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 2 Non mais n'imp'...

Tout le monde sait que dans une Honda Odyssey, c'est 4 la bonne réponse. jerku Je m'installe Inscrit le: 23/3/2010 Envois: 117 Karma: 171 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 0

Borat veut acheter une voiture...à 45 secondes : ) belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 373 Karma: 355 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 0 j'adore son regard à la fin =)) ecoutezbien Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 96 Karma: 233 En ligne ! Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 0 dioux @LeFrenchi



Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3201 Karma: 1393 Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... Re: Une vendeuse de voitures fait preuve de professionnal... 0







De mon temps les cadavres c'était plutôt ça :