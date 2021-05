Vidéo : Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrior pour écureuils Posté par Skwatek

Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrior pour écureuils en s'inspirant de scènes de films.



Vidéo (19mn13s) : Ninja Warrior pour écureuils #2





Auteur Conversation Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 403 Karma: 390 Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... 0 C'est d'une longueur.. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4562 Karma: 12092 Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... 0 Le mec à quand même des rats qui viennent chez lui... (vers 11min) (et un opossum!) erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2628 Karma: 1897 Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... 0 et allez hop je vais montrer cette suite à mes garçons qui auront les yeux tout autant émerveillés pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6698 Karma: 1985 Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... 0 « Fort Knuts » dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2509 Karma: 5981 Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... 0 le plus dur dans l'adolescence , c'est les 40 premières années. Mxamei Je viens d'arriver Inscrit le: 26/8/2013 Envois: 15 Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... 1 La meilleure vidéo de l'année !



N'en déplaise à tous les boomers rabat-joie sur Koreus ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2920 Karma: 9407 Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... 0 La première version est mieux réussi je trouve car il y avait une compétition entre les écureuils (scénarisé je sais) alors que la c'est juste axé sur les « pièges ». mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2634 Karma: 2023 En ligne ! Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... Re: Mark Rober construit un nouveau parcours Ninja Warrio... 0

@Siegfried

C'est d'une longueur..



