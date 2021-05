Vidéo : Une voiture joue à la « roue de l'infortune » Posté par Skwatek

Une voiture fait des tonneaux en roulant sur une roue qui se balade librement sur une autoroute.





Vidéo (9s) : La roue de l'infortune





Auteur Conversation Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2295 Karma: 2851 Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » 5 C'est un petit pneu impressionnant. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3344 Karma: 911 Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » 0 Joli combo 10/10 microceb Je m'installe Inscrit le: 18/8/2010 Envois: 443 Karma: 435 Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » 4 tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2374 Karma: 3119 En ligne ! Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » 0 je suis étonné ! en général on a droit a des "oh my god / what the fuck" au moindre petit truc, et là une voiture s'envole et à peine un "waaa??" WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2922 Karma: 9415 Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » 4 Ok a partir de maintenant je vais croire possible toutes les cascades des films de michael Bay. Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 81 Karma: 215 Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » 0 C'est là qu'on est content d'être dans une voiture moderne!! J'aurais pas voulu voir ça avec une 2Chevaux angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 304 Karma: 448 Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » 1 Personne n'a porté secours à la roue? Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1259 Karma: 1830 En ligne ! Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » Re: Une voiture joue à la « roue de l'infortune » 0







@tryfax

Citation : je suis étonné ! en général on a droit a des "oh my god / what the fuck" au moindre petit truc, et là une voiture s'envole et à peine un "waaa??"

Ben la t'as quand même droit à un "Oh my fuckin' god" interrompu avant sont terme pour des raisons blasphématoires Ça doit être une roue de moto...Citation :Ben la t'as quand même droit à un "Oh my fuckin' god" interrompu avant sont terme pour des raisons blasphématoires