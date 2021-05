Vidéo : Un chevalier dindon attaque un motard sur une route Posté par Kilroy1

Un chevalier dindon attaque un motard qui patiente à un feu rouge. C'est kon







Vidéo (32s) : Chevalier dindon vs Motard





Sur le même sujet :

Vidéo : Des oiseaux jouent de la guitare électrique Vidéo : Deux canards colonisent un chien Vidéo : Un dindon médiéval monte la garde Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 104 Karma: 209 Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route 0 Imagine toi raconter cette histoire à tes potes, bien sûr personne ne te croira. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2047 Karma: 3962 Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route 5

@Soyarow

Imagine toi raconter cette histoire à tes potes, bien sûr personne ne te croira.



C'est sûr que si tu racontes que le dindon avait une épée et un bouclier...



Tu ne pars pas gagnant ! Citation :C'est sûr que si tu racontes que le dindon avait une épée et un bouclier...Tu ne pars pas gagnant ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2510 Karma: 5992 En ligne ! Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route 2 ou comment faire une farce avec un dindon ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 632 Karma: 2443 Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route 0 @dtclulu D'ailleurs, si Maitre Yoda l'avait croisé, il aurait certainement dit "Toujours du côté obscur de la farce, le dindon est." Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 42 Karma: 160 Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route 0

@dtclulu

ou comment faire une farce avec un dindon !



Ah zut devancer sur la blague par mon VDD.

A défaut je vous apporte une découverte intéressante, je me demandais d'où venait l'expression "être le dindon de la farce".

Et j'ai découvert qu'une des hypothèses est celle-ci

Citation : De pauvres dindons faisaient les frais d’un divertissement forain très en vogue à Paris de 1739 à 1844, le ballet des dindons. Le spectacle consistait à placer les volailles sur une plaque métallique surélevée et clôturée et à chauffer progressivement la plaque, forçant les poulets, pour ne pas se brûler les pattes, à sauter et à « danser » au rythme d’une musique qui devenait de plus en plus endiablée. Et les gens riaient de cette barbarie. Heureusement, en 1844, on interdit le ballet des dindons, en même temps que les combats d’animaux



Voilà voilà Citation :Ah zut devancer sur la blague par mon VDD.A défaut je vous apporte une découverte intéressante, je me demandais d'où venait l'expression "être le dindon de la farce".Et j'ai découvert qu'une des hypothèses est celle-ciCitation :Voilà voilà Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10557 Karma: 7317 Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route Re: Un chevalier dindon attaque un motard sur une route 0 La fin m'a achevée Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.