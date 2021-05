Vidéo : Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes âgées Posté par LeFreund

Un gilet avec des airbags qui se déclenchent pour amortir les chutes des personnes âgées.



Vidéo (16s) : Gilet airbag pour amortir les chutes des personnes âgées





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4582 Karma: 12156 Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... 5 C'est pratique, ça amorti bien la chute, mais l'explosion de l'airbag provoque une crise cardiaque! Tokipudi Je suis accro Inscrit le: 30/5/2013 Envois: 542 Karma: 397 Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... 1 Qu'est-ce qui se passe si il fait un mouvement brusque ? Ou de la balançoire ? Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4742 Karma: 7174 Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... 2 Ou quand t es bourré, tout simplement ! Je predis un gros succes commercial pour cet engin! Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1202 Karma: 663 Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... 0 Et si on tombe en avant?



Sinon c'est pas mal mais faut pas oublier de l'enlever avant de se laisser tomber sur son fauteuil de sieste. EmpereurZorg Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 74 Karma: 164 En ligne ! Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... 0

Un petit upgrade utile, faut savoir vivre avec son temps...



C'est vrai qu'on y pense pas souvent, mais il a quel age aujourd’hui l'Inspecteur Gadget ?Un petit upgrade utile, faut savoir vivre avec son temps... EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 502 Karma: 307 En ligne ! Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... 0 Avec ça, fini les parachutes. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 502 Karma: 307 En ligne ! Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... 0 @EmpereurZorg "Faut savoir vivre avec son temps" C'est relatif...



Apparemment c'est de 83. Il n'a "que" 38 ans au final... EmpereurZorg Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 74 Karma: 164 En ligne ! Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... Re: Un gilet airbag pour amortir les chutes des personnes... 0

Apparemment c'est de 83. Il n'a "que" 38 ans au final...

Mince, quand je regardais il était vachement plus vieux que moi et aujourd'hui il est un peu plus jeune... y'a pas de justice ! (enfin si, celle de l'Inspecteur Gadget)

Citation :Mince, quand je regardais il était vachement plus vieux que moi et aujourd'hui il est un peu plus jeune... y'a pas de justice ! (enfin si, celle de l'Inspecteur Gadget)