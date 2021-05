Vidéo : Une synchronisation parfaite entre deux danseurs Posté par THSSS

Une synchronisation parfaite entre deux danseurs sur le morceau « You Can Do It » de Ice Cube.



Vidéo (30s) : Synchronisation parfaite de 2 danseurs





Sur le même sujet :

Vidéo : Chorégraphie synchronisée avec les bras Vidéo : Un concert de tambours japonais (Senzoku Gakuen) Vidéo : Hotline Bling Cat Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1374 Karma: 3669 Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs 2 Ça va, c'est pas trop compliqué, je pourrais danser ça. Mais tout seul. pokeisback Je viens d'arriver Inscrit le: 25/4/2013 Envois: 13 Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs 0 J'espère qu'avec cette vidéo ils pourront s'acheter des meubles... Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 27 Karma: 181 Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs 4 Pour l'anecdote, il faut savoir qu'ils ont rasé la moitié de la tête de la danseuse pour les coller ensuite sur la casquette du mec. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10593 Karma: 7339 Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs 0 Je supporte pas les danseurs qui font du playback. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2564 Karma: 1218 Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs 0

@Amiid

Pour l'anecdote, il faut savoir qu'ils ont rasé la moitié de la tête de la danseuse pour les coller ensuite sur la casquette du mec.



Ho mon dieu, j'ai rigolé tellement fort Citation :Ho mon dieu, j'ai rigolé tellement fort Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4752 Karma: 7185 Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs 0

Nan je regrette techniquement c est du boulot c est sur mais je vois que ca moi... Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 134 Karma: 265 Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs 0 Enooorme perf de...... 20 secondes... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 133 Karma: 489 En ligne ! Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs 0 Vous navigateur est trop vieux Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5686 Karma: 5408 Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs Re: Une synchronisation parfaite entre deux danseurs 0 Je ne sais pas si on doit regarder la vidéo au premier ou au second degré. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.