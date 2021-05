Vidéo : Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d'une gazelle Posté par Skwatek

Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d'une gazelle au zoo de Portland, dans l'Oregon. Sympa, cette girafe !







Vidéo (27s) : Une girafe enlève une branche sur la tête d'une gazelle





Vidéo : Un enfant donne à manger à une girafe Vidéo : Une girafe excitée par des motos Vidéo : Une lionne essaie d'arrêter une girafe

kpouer Je masterise ! 
Re: Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d&a...

La gazelle lui servait juste de plateau repas. Elle l'aide, elle l'aide...La gazelle lui servait juste de plateau repas.



PurLio Je poste trop
Re: Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d&a...
Ca coupe juste avant que le lion ne bouffe la gazelle.

LeFreund Je masterise !
Re: Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d&a...
Il me semble que c'est un cou monté!

lokaloo Je suis accro
Re: Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d&a...
Elle avait juste pour une fois l'opportunité de se baisser pour manger et non lever la tête.
Une grosse feignasse ouais.

PseudoPris Je suis accro
Re: Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d&a...
Malheureusement, comme mes VDD, je pense qu'elle a plus l'opportunité de se nourrir sans devoir chercher en hauteur que de chercher à aider.
Bien sûr, j'aimerais me tromper, mais je ne pense pas, hélas.

Bien sûr, j'aimerais me tromper, mais je ne pense pas, hélas.



Si la girafe avait laissé choir la branche de suite après l'avoir attrapée, oui, on aurait pu avoir un doute...

Gudevski J'aime glander ici
Re: Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d&a...
Quelle farceuse cette girafe !

Jinroh Spécial K
Re: Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d&a...
Elle a trop regardé Jurassic park.

SunnySeb Je viens d'arriver
Re: Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d&a...
@Jinroh Sa vue est basée sur le mouvement.