Vidéo : Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) Posté par Skwatek

Une lionne attaque son dresseur dans un cirque à Moshkovo, en Russie.



Vidéo (46s) : Une lionne attaque son dresseur





LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4610 Karma: 12270 Re: Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) Re: Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) 2 C'est vraiment pas gentil de sa part, j'espère qu'ils vont l'enfermer dans une toute petite cage pour la punir!





Oh wait...





Oh wait... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3059 Karma: 853 En ligne ! Re: Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) Re: Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) 0 Bon je vais me passer de commentaires pour dire que mettre des animaux sauvages dans des petites cages et les traiter comme des esclaves c'est mal, m'voyez.



asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1158 Karma: 596 Re: Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) Re: Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) 1 Une lionne attaque son dresseur dans un cirque

Un animal sauvage se comporte comme un animal sauvage en Russie.

Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1385 Karma: 1046 Re: Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) Re: Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) 0 Une lionne attaque son dresseur dans un cirque

En Russie, une lionne fait que tout animal sensé aurait fait à sa place.

AMaXOnline Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2007 Envois: 21 Karma: 67 En ligne ! Re: Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) Re: Une lionne attaque son dresseur dans un cirque (Russie) 0 De bien belles images que l'on aimerait voir plus souvent...