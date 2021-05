Vidéo : La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseur (Russie) Posté par Skwatek

En Russie, deux jeunes frappent un miroir dans un ascenseur... et le miroir se venge finalement sur un pauvre innocent.







Vidéo (1mn9s) : La vengeance du miroir dans l'ascenseur





Sur le même sujet :

Vidéo : Un cheval dans un ascenseur Vidéo : Un homme prend feu dans un ascenseur Vidéo : Homme ivre vs Miroir Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 78 Karma: 240 Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... 2 Sept ans de malheur à cause de 2 mecs bourrés Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1213 Karma: 673 Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... 0 c'est de là que vient le proverbe sur la curiosité qui est un vilain défaut, je comprends mieux. BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 395 Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... 0 Trois personnes pas tres fufutes lol Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3212 Karma: 1400 Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... 0 Le mec n'a pas réfléchi avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1906 Karma: 1238 En ligne ! Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... 0 Oh mais à quoi sert donc cette VLAN! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 664 Karma: 1411 Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... 1 Magnifique Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 83 Karma: 216 Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... 0 Deux jeunes un peu con, un peu bourrés… rien de bien méchant…

Juste que le lendemain va quand même bien falloir assumer… cette gueule de bois fera un peu plus mal que les autres! goyo_pagaille Je m'installe Inscrit le: 28/4/2017 Envois: 115 Karma: 308 Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... Re: La vengeance d'un miroir frappé dans un ascenseu... 0

@BEBER7

Trois personnes pas tres fufutes lol

Quatre... avec le poseur de miroir ! Citation :Quatre... avec le poseur de miroir ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.